banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
Dolar 15 TL'yi geçti!
Dolar 15 TL'yi geçti!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!

Yıldırım’da Eguvan coşkusu yaşandı

Yıldırım Belediyesi, Bursa’da baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini Emir Sultan Meydanı’nda 3 gün boyunca düzenlediği ‘Emir Sultanı Anma ve Erguvan Bayramı’ etkinlikleriyle yaşattı.

BURSA 09.05.2022, 15:37
Yıldırım’da Eguvan coşkusu yaşandı

Yıldırım Belediyesi, Bursa’da baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini Emir Sultan Meydanı’nda 3 gün boyunca düzenlediği ‘Emir Sultanı Anma ve Erguvan Bayramı’ etkinlikleriyle yaşattı.

Yıldırım Belediyesi, 14’üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı yaptığı Erguvan Bayramı geleneğini ilçede yaşattı. Yıldırım Belediyesi’nin Emir Sultan’ı anmak ve 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın değerlerini yaşatmak adına düzenlediği ‘Emir Sultanı Anma ve Erguvan Bayramı kutlamaları çerçevesinde Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Prof. Dr. Hüseyin Algül, Prof. Dr. Mustafa Kara, Dr. Mustafa Baki Efe, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan Erguvan Sohbetleri ile katılımcıları bilgilendirdi ve Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle; Mehmet Öncel, Ahmet Şahin ve orkestrası sufi müzikleriyle Yıldırımlılara unutulmaz bir bayram yaşattı.

Emin Sultan Hazretleri’nin her yıl erguvan döneminde, medeniyet coğrafyamızın dört bir yanından gelen sevenleriyle buluşması ile başlayan erguvan faslının, O’nun vefatının ardından da sevenleri tarafından yüzyıllar boyunca devam ettirilmiş bir gelenek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa’nın tarih, kültür ve manevi kimliğinde çok önemli bir yere sahip olan Emir Sultan Hazretleri’ni ve onunla özdeşleşen ‘Erguvan Bayramı’nı uzun bir aradan sonra Yıldırım’da yeniden yaşatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Erguvan Bayramı Yıldırım’ın kültürü ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır. Nasıl ki Yeşil Cami olmadan, Emir Sultan Hazretleri’nin türbe ve camisi olmadan Yıldırım düşünülemezse erguvan faslı olmadan da Yıldırım eksik kalacaktır. İnşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak ‘Erguvan Faslı’nı kutlayacak ve Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız” dedi.

600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği Yıldırım’da yaşatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Tarihin esintilerini yaşadığımız bir vasattayız. Hocalarımızın riyasetinde 600 yıl önce Erguvan Bayramı nasıl idrak ediliyorsa bizde öyle istifade ettik. Ahmet Hamdi Tanpınar, ‘Eğer bir çiçek adına bayram kutlanacak olsa o erguvandır’ diye ifade etmiştir. Erguvan Bayramı’nın yüzyıllardır kutlandığı mekân Bursa’dır ve Bursa Emir Sultan Hazretleri’nin makamıdır. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Öte yandan geleneklerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en önemli vazifelerimizdendir diyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, “Erguvan Bayramı geleneğinin yaşatılması ve sürdürülmesi çerçevesinde emekler sarf eden Yıldırım Belediyemize ve Başkanımız Oktay Yılmaz’a katkıları için teşekkür ediyorum. Erguvan Bayramı’nın günümüzde de aynı tesiri uyandırmasını temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
18°
açık