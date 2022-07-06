Yıldırım’da doğalgaz sorunu tarih oluyor

Yıldırım Belediyesi’nin, imar planı bulunmayan bölgeleri doğalgaza kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.

Yıldırım Belediyesi; Şirinevler, Hacivat, Çınarönü, Millet, Arabayatağı, Vakıf ve Samanlı mahallelerini ilgilendiren doğalgaz sorununu ortadan kaldırıyor. Yıldırım Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Bursa milletvekillerinin yoğun uğraşları neticesinde daha önce kadastro yollarda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, kadastro yolu bulunmayan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Yıldırım Belediyesi ve Bursagaz iş birliğiyle başlatılan doğalgaz çalışmalarının startı Samanlı Mahallesi Sevdalı Sokak’tan verildi. Samanlı bölgesi gaz hattının çekilme töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların sabırsızlıkla beklediği doğalgaza yakın zamanda kavuşacaklarının müjdesini verdi. Başkan Oktay Yılmaz, “İmarsız bölgelerde başlattığımız doğalgaz altyapı çalışmalarına teknik nedenlerden dolayı ara vermek zorunda kalmıştık. Hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek ve doğalgaz sorununa çözüm bulmak için Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanımızla görüştük. Bu görüşmenin ardından EPDK önemli bir kurul kararı aldı ve kadastro yolu bulunmayan sokaklarda doğalgaz altyapı çalışmasının önünü açtı. Biz de hızlıca kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Bugün de Samanlı Mahallesi Sevdalı Sokak’ta ilk manşon çalışmasını gerçekleştirdik. Bursa için, Yıldırım için hayırlı olsun” dedi.

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana, Yıldırım’ın mevcut sorunlarını ortadan kaldırmak çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Her hafta, ekip arkadaşlarımızla birlikte 3-4 mahalleyi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle, esnafımızla, gençlerimizle buluşuyoruz. Tabi bu görüşmelerde, vatandaşlarımızın bizlerden bazı talepleri oluyor. Çevre Yolu’nun altındaki mahallelerimize her gittiğimizde, özellikle kadınlarımızın bizden ilk isteği doğalgaz oluyordu. Bizler de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kadastro yollarında başlattığımız doğalgaz çalışmalarını bugün itibariyle iç yollarda başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Samanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz manşon çalışmasını Bursagaz’ın yapacağı planlamaya göre Şirinevler, Hacivat, Samanlı, Çınarönü, Millet, Arabayatağı ve Vakıf mahallelerimizde de yapacağız. Bu proje ile birlikte sadece Yıldırım’da 10 bin hane ve 40 bin insanımızı ilgilendiren bir hizmetin fiili adımını atıyoruz. Artık bu bölgedeki tüm evlerimiz doğalgazın konforuyla tanışacak. Bu hizmetin en önemli tarafı ise bölge insanımız artık kirli havayı teneffüs etmeyecek. Hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.