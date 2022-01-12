Yıldırım’da dijital çağ akademisi başladı

Yıldırım Belediyesi, siyaset ve medya, düşünce ve medeniyet, strateji güvenlik okulu ve beyti makdis akademilerinin ardından Dijital Çağı Anlamak Akademisi’nin de startını verdi.

Dijital Çağı Anlamak Akademisi’nin ilk konuğu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya oldu. Moderatörlüğünü Enes Bayraklı’nın yaptığı ilk derste, ‘Sosyal Medya Manipülasyonları ve Dezenformasyon Siyaseti’ konu başlığı üzerine konuşan Yerlikaya, sosyal medyanın geçmişten bugüne hangi süreçlerden geçtiğini anlatarak süreç içerisindeki gelişimini anlattı. Sosyal medyanın hayatın her anında aktif halde kullanılmasıyla birlikte, toplumsal hareketlerde ve toplumun bilgi edinmesinde kaynak olarak kullanılmasıyla birbirinden çok farklı ve doğruluğu ispatlanamayan bilgiler ile insanları kuşattığını aktaran Yerlikaya, sosyal medyanın öneminin göz ardı edilmeden ancak dezenformasyona da açık olduğu unutulmadan kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Katılımcılara, içinde yaşadığımız dijital çağın gerçeklerine ilişkin bir farkındalık ve gündelik hayatta karşılaşılan tehdit ve risklere ilişkin bir medya okuryazarlığı oluşturmak amacıyla ‘Dijital Çağı Anlamak Akademisi’ni düzenlediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızda oluşturduğu değişim, sosyal, kültürel ve politik dünyamızı şekillendiren bir hal almıştır. Öyle ki dünyadaki internet kullanıcı sayısının 4,6 milyara yükselmesi ve internette geçirilen sürenin günde yaklaşık yedi saat olması, dünyanın hızla dijital bir toplum modeline geçtiği gerçeğini çok açık biçimde göstermektedir. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimizde bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu eğitimi düzenliyoruz. Eğitimin tüm katılımcılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

10 hafta boyunca devam edecek akademide, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, ‘Dijital Çağ ve Siber Saldırılar’, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Efe, ‘Dijital Çağda Mülteci Karşıtı Ağlar ve Sosyal Medya’, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, ‘Sosyal Medyada Nefret Söylemi ve Medya Denetimi’, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Güney, ‘Dijital Medya ve Terör Örgütleri: PKK Örneği’, Medipol Üniversitesi, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Özkır, ‘Sosyal Medya ve Dijital Dönüşüm’, AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, ‘Dijital Çağda Medya’nın Dönüşümü’, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan, ‘Dijtal Çağ ve Sivil Toplum, Yerel Yönetimler’, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, ‘Dijital Çağ, Sosyal Medya ve Kültürel Dönüşüm’ ve Savunma ve Strateji Araştırmaları Uzmanı Dr. Abdullah Erboğa, ‘Dijital Çağda Uluslararası İlişkilerin Dönüşümü’ konuları üzerine katılımcıları bilgilendirecek.

Türkiye’nin tanınmış üniversitelerinden ve kurumlarından alanında uzman isimlerin katılımı ile devam edecek akademiyi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Dijital Çağı Anlamak Akademisi’nde önümüzdeki hafta Doç. Dr. Alı Burak Darıcılı ‘Dijital Çağ ve Siber Saldırılar’ konu başlığı üzerine konuşacak.