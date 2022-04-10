Yıldırım’da ‘Çocuğun neşesi ramazanın bereketi’ semineri

Yıldırım Belediyesi, ramazan etkinlikleri çerçevesinde Oyuncu Anne diye de bilinen Yazar Merve Gülcemal’i Yıldırımlılarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, ‘Çocuğun Neşesi, ramazanın Bereketi’ konu başlığı ile ramazan çocuklarla nasıl daha verimli geçer, onlara oruç nasıl anlatılmalı konuları üzerine konuşan Yazar Merve Gülcemal, çocukların ilerleyen yaşlarında ramazan ayına bakış açılarını güzelleştirmek amacıyla Anadolu kültüründeki ramazan gelenekleri üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

Ramazanı çocuklarla daha coşkulu ve verimli geçirmek isteyen ailelere yol haritası oluşturan Gülcemal, "Ramazanda ölçüyü kaçırmadan evlerimizi süsleyebiliriz. Filmlerde Noel’de yaşanan coşkuyu ve kutlamaları görüyoruz. Biz de kendi örf ve âdetimizce çocuklarımıza ramazan coşkusunu yaşatabiliriz. Mahyalarla Osmanlı zamanında evler süslenirmiş. Biz de evimizi süsleyerek çocuklarımızı ramazana hazırlayabiliriz. Ayrıca çocuklarımızı yüreklendirmek için küçük ödüller verebiliriz. Tadında olduğu, rüşvete dönmediği müddetçe ödül verilebilir. Çocuk orucunun belirli bir zaman dilimi yoktur. Ne kadar tutabiliyorsa o kadar oruç tutar çocuk. Ona özel tabaklarla, renkli peçetelerle, birkaç küçük süsle bir sahur sofrası, iftar sofrası kurmak; masasına bir mektup iliştirmek en büyük teşvik olacaktır. Arkadaşlarıyla birlikte bir şeyler yaptırabilmek en güzeli. Açık havada küçük davetiyeler hazırlayıp çocuk iftarları düzenleyebiliriz. Davulcu kılığına girip birkaç mani okuyabiliriz. Bizi sevaplarına dâhil ettikleri için gelen çocuklara bir Osmanlı geleneği olarak diş kirası verebiliriz. Bunun gibi etkinliklerle unutulmayacak anılar bırakabiliriz çocuklara” dedi. Yıldırımlı kadınların yoğun ilgisiyle gerçekleşen program katılımcılardan tam not aldı.

Ramazan ayı boyunca Yıldırımlı vatandaşlar için birbirinden güzel programlar hazırladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bir ay boyunca söyleşiler, konserler, tiyatrolar, meddah gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu gibi etkinliklerle; her yaştan hemşehrimizin yaşamına dokunacağız. Tabi ramazan takvimimizi oluştururken evlatlarımızı da unutmadık. Hüseyin Goncagül ve ekibini çocuklarımız için hazırlanıp sunulan ‘Ramazan Geldi Hoş Geldi’ gösterisi ile ilçemizde misafir etmiştik. Eğitimci Merve Gülcemal’i de yine evlatlarımız ve aileleri ile buluşturduk. Yine farklı programlarla vatandaşlarımızı birbirinden önemli konuklarla bir araya getireceğiz” dedi.