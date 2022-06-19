Yıldırım’da can dostlar emin ellerde

Yıldırım Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ’ne getirilen yaralı hayvanlar tedavi edilerek sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki can dostlarına kucak açmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi’ne sığınan ve gözünden yaralanan sevimli kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından ameliyat edildi. Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde muayene edilen kedinin gözüne kaçan yabancı cismin çıkarıldığını, yaklaşık 2 haftalık antibiyotik tedavisinin ardından ise eski sağlığına tekrar kavuşacağı bildirildi.Yıldırım Belediyesi tarafından Ocak ayından bu yana 2 bin 500 patili dost tedavi edilirken, 250 tanesi sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin sessiz sakinlerine göz kulak olmaya devam edeceklerini belirtti.