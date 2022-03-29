Yıldırım’da bir günde 3 bin 500 kişiye eğitim

Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri pandemi sebebiyle ara verdikleri eğitimlere tekrar başladı. Bir günde 3 bin 500 kişiye eğitim verildi.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından 7 den 70’e herkesi kapsayacak koruyucu sağlık eğitimlerine başladı. Bu çerçevede görevli doktor, ebe, hemşire, diyetisyen, sosyal çalışmacılardan oluşan eğitimciler tarafından anaokulu öğrencilerine diş sağlığı eğitimi, 112 çağrı merkezi çalışanlarına stres yönetimi, velilere teknoloji bağımlılığı, huzurevi sakinlerine ise fiziksel aktiviteler gibi konularda eğitimler verildi. 30 farklı noktada 10 konuda gerçekleşen eğitimlere bir günde 3 bin 500 katıldı.

Pandemi öncesi sahada yoğun olarak yapılan eğitimlere pandemi döneminde okulların kapalı olması, sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafenin korunması gibi birçok sebepten dolayı ara verdikleri belirten Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ferhat Ekinci, halk sağlığı eğitimlerine yeniden başladıklarını söyledi. Koruyucu sağlığın önemli olduğunu dile getiren Uzm.Dr. Ekinci, bu çerçevede obezite, teknoloji bağımlılığı, madde ve sigara bağımlılığı, kanser taramaları, ağız diş sağlığı eğitimleri, stres ve kaygı yönetimi, yaşlılarda fiziksel aktivite gibi birçok alanda eğitimler planladıklarını ifade etti.

Özellikle obezitenin çağın en büyük sorunu olduğunu ve obezitenin hipertansiyon, diyabet, kalp krizi, inme gibi birçok hastalığı neden olduğuna dikkat çeken Uzm.Dr. Ekinci sözlerine şöyle devam etti:

"Erken yaşta sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırabilmek için özellikle anaokulunda, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimize bu eğitimleri vermekteyiz. Yine çocuklarımızı ve gençlerimi son dönemde tehdit eden teknoloji bağımlılığı ve özellikle sigara olmak üzere diğer maddelerin kullanımı azaltmak için hem gençlere hem de ailelere yönelik eğitimler vermekte, denetim alanında da yoğun çalışmalara devam ediyoruz. Bütün bu bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerin amacı kişinin sağlıklı kaliteli bir hayat geçirebilmesi için önceden yapabilecekleri anlatmak. Bu eğitimlerden sonraki süreçte vatandaşlarımız bireysel olarak destek almak istediklerinde ilçemizde faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirler. Bu merkezlerimizde doktorlarımız, diyetisyenlerimiz, psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız ve çocuk gelişim uzmanlarımız kendi alanları ile ilgili hizmet vermekte ve yine merkezlerimizde bulunan KETEM’lerde kanser taramalarını yaptırabilirler."