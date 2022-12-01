Yıldırım’da bir ayda 1,5 milyon ton su tasarrufu sağlandı

Yıldırım Belediyesi, 1-30 Kasım tarihleri arasında “Kirletmeyin, Dönüştürün” sloganıyla ‘1 Litre Bitkisel Atık Yağ Getirene 10 Litre Su Hediye’ kampanyası doğrultusunda 1,5 ton atık yağ topladı.

Proje neticesinde 1 litre atık yağ toplayıp ekiplere teslim eden tüm vatandaşlara 10 litre su hediye edildi. İlçe sakinlerinden 1 ayda 1,5 ton atık yağ toplanarak toplamda 1,5 milyon ton su kirletmekten kurtarıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması adına öncü projelere imza attıklarını söyledi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketildiğini ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu yağların kullanımı sonucunda ise yıllık olarak yaklaşık 400 bin ton nebâtî atık yağ oluştuğu tahmin edilmektedir. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Mevcut su kirliliğinin yüzde 25’i atık yağlardan kaynaklanmaktadır. Dünya su kıtlığı ile karşı karşıya. Suyumuzu tasarruflu kullanmak ve kaynaklarımızı korumak zorundayız” dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak, kaynakların doğru kullanımı ve korunması alanından farkındalık oluşturan çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Atık yağlarınız suya dönüşüyor sloganıyla Kasım ayında 1 litre atık yağ getiren vatandaşlarımıza 10 litre su hediye ettik. Topladığımız 1,5 ton atık yağ ile 1,5 milyon ton su tasarrufu sağladık. Düzenlediğimiz kampanya ile sınırlı olan su kaynaklarımızı korurken, vatandaşlarımızın da bilinçlenmesini sağlıyoruz. Bu alanda fark oluşturan projelerimizi artırarak, öncü belediye olmayı sürdüreceğiz. Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuzdur. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir” diye konuştu.