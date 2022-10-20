Yıldırım’da atıklar sıfırlanıyor

Bu çerçevede israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ile atık oluşumunun engellenmesi hedefiyle çalışmalarına hız kazandıran Yıldırım Belediyesi, her geçen gün çevreci yatırımları ilçeye kazandırırken vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesi atıkların geri dönüşümü için bir ilke imza atarak ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ uygulamasını hayata geçirdi. ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ uygulaması ile sağlık sigortaları ve düzenli gelirleri olmayan sokak toplayıcılarını istihdam ederek sosyal güvence altına aldı. Yıldırım Belediyesi uygulama ile 18 yaş altı çocuk gruplarının çalıştırılmasının önüne geçip sokak toplayıcılarını tek elden kontrol altına alarak denetimlerini kolaylaştırdı. Sokak toplayıcılarından kaynaklı güvenlik sorunlarının da ortadan kaldırılmasının hedeflendiği projenin ilk etabında 70 sokak toplayıcısı istihdam edildi. Yıldırım Belediyesi ‘Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ ile düzensiz sokak toplayıcılarının topladıkları atıkların lisansı olmayan uygunsuz alanlarda depolanmasından dolayı oluşan çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Yıldırım Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın desteğiyle ‘Kompost Üretim Tesisi’ni ilçeye kazandırdı. Bu çerçevesinde tesis ile pazar atıklarını komposta dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan elde edilen organik gübreyi toprağa geri kazandıran Yıldırım Belediyesi, haftalık 3 bin 500 litre organik atık işleme kapasitesine sahip kompost makinesi sayesinde hizmet birimleri ve sosyal tesislerden çıkan organik atıklar ile ilçedeki semt pazarları ve park bahçe atıkları toplayarak kompost gübreye dönüştürüyor. Tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere hazırlanan kompost gübre daha sonra bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor. Yıldırım’da yer alan park, bahçe ve yeşil alanlardaki gübre ihtiyacının yüzde 20’sinin tefarik edilmesi planlanıyor. Elde edilen kompost gübre ile dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimi azaltılıyor, tarıma ucuz ve daha faydalı girdi elde edilerek ekonomik kazanım elde ediliyor.

Geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl haziran ayında ilçeye kazandırılan ‘Atık Getirme Merkezi’nde 14 farklı sınıfta atıklar depolanıyor. 3 bin metrekare alan üzerine kurulan ‘Atık Getirme Merkezi’nde vatandaşların, ahşap, cam, plastik, metal, giysi, kâğıt, pil ve yağ gibi 14 farklı sınıfta getirdikleri atıklar depolanıyor. Sonrasında tesiste toplanıp ayrıştırılan atıklar ise lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor ve geri dönüşümü sağlanıyor. Geri dönüşüme kazandırılamayan diğer atıklar ise mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendiriliyor. Proje çerçevesinde israfın önüne geçilerek, kaynaklar daha verimli kullanılıyor. Ayrıca yine bu yıl hizmete açılan Toplama Ayırma Tesisi ile de ambalaj atıklarının toplanıp ayrıştırılmasını sağlanıyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılında 2 bin 494 ton ambalaj atığı toplanırken 4 bin 689 litre atık yağ, bin 842 kilogram atık pil, 2 bin 13 kilogram e-atık,2 bin 322 kilogram mavi kapak, 944 kilogram atık ilaç ve 5 bin 530 adet ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı.

Yıldırım Belediyesi, geri dönüşümü teşvik etmek ve kolaylaştırmak için ilçenin dört bir yanına mobil atık getirme merkezleri kuruyor. Ekipler tarafından; sitelere, okullara ve ilçenin belirli meydanlarına yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri ile atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Yıldırım Belediyesi ilçedeki mevcut 55 mobil atık getirme merkezlerinin sayısını 250’ye çıkarmayı hedefliyor.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ‘Emektar Kitaplarınız Geri Dönüşüyor’ kampanyası ile ömrünü tamamlamış defter ve test kitaplarını getiren 200 gence kırtasiye hediye çeki verildi. Bu yıl projenin devamı olarak ‘Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor’ sloganıyla ilçenin 6 noktasına kurulan stantlara kullanılmış test kitabı, defter, okul kitabı, dergi, gazete vb. atıkları getiren vatandaşlara kilogram başına 5 TL’lik kırtasiye çeki verildi. 1 haftada 50 ton kitap toplanırken 250 bin TL’lik hediye çeki çevre dostu vatandaşlara dağıtılırken toplamda 850 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Geçtiğimiz yaz Muğla’da yaşanan yangın felaketlerinin yaralarını sarmak için ekipler tarafından hem felaket bölgesine destek olmak hem de atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık oluşturmak için başlatılan ‘Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Fidana Dönüşüyor’ kampanyası ile 2 bin fidan dikildi. Elektronik atıkların doğayı kirletmesinin önüne geçmek için de ‘Elektronik Atık Getirene Led Ampül Hediye’ kampanyasını düzenleyen Yıldırım Belediyesi; elektronik atık ve pillerini geri dönüşüme gönderilmek üzere ekiplere teslim eden vatandaşlara tasarruflu led ampül hediye ediyor. ‘Bitkisel Atık Yağ Getirene Kahve Fincanı Hediye’ kampanyası ile mutfakta kullanılan atık yağların lavaboya dökülmesinin önüne geçiliyor ve su kirliliği engelleniyor. Engelli aracı kampanyalarına destek olabilmek amacıyla ilçenin belirli noktalarına mavi kapak toplama kutuları yerleştiren Yıldırım Belediyesi, kampanyada toplanılan her mavi kapak ile engelli vatandaşlara engelli araç desteği sağlıyor. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını tehdit eden atık ilaçları da çevreye zarar vermeden toplayabilmek için ‘Evsel Atık İlaç Toplam Kampanyası’ düzenledi. Kampanya çerçevesinde, vatandaşlar son kullanma tarihi geçen ilaçları eczanelere yerleştirilen toplama kutularına atıyor.

Yıldırım Belediyesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, ömrünü tamamlamış lastikler doğaya atılmadan geri kazandırılıyor. Ömrü bitmiş otomobil lastiklerinin kauçuk tozu haline getirilerek asfalt içine katılıp kullanılmasını sağlayan Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında ömrünü tamamlayan 5 bin 530 adet lastiği kullanarak modifiye asfalt elde etti.

Yıldırım Belediyesi; vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için de eğitim programları düzenliyor. 2019 yılından bu yana Yıldırım ilçesinde bulunan okul, kamu kurumu ve kurslar olmak üzere 372 kurumda 32 bin 300 öğrenciye sıfır atık, geri dönüşüm, tasarruf, küresel ısınma ve çevre konularında eğitim verildi.

Yıldırım’ı sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında marka kent yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çevre kirliliği, tüm dünyada giderek büyüyen ve geleceğimizi tehdit eden bir sorun. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en doğru iş ise geri dönüşümü yaygınlaştırmak. Biz de atıkların geri dönüşüme kazandırılması için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Etkin geri dönüşüm faaliyetleriyle hava kirliliğini ve su kirliliğini önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım’ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” sözlerini kaydetti.