Yıldırım’da atıklar çöpe gitmiyor gübreye dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, pazar atıklarından organik gübre üretimi sağlayan ‘Kompost Tesisi’ni Bursa’ya kazandırdı.

İlçede sıfır atık bilincinin oluşmasına yönelik önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın desteğiyle ‘Kompost Üretim Tesisi’ kurdu. Yıldırım Belediyesi, kurduğu Kompost Üretim Tesisi ile pazar atıklarını komposta dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan elde edilen organik gübreyi toprağa geri kazandırıyor. Haftalık 3 bin 500 litre organik atık işleme kapasitesine sahip kompost makinesi sayesinde Yıldırım Belediyesi hizmet birimleri ve sosyal tesislerden çıkan organik atıklar ile ilçedeki semt pazarları ve park bahçe atıkları toplanılarak, kompost gübreye dönüştürülüyor. Tarımsal faaliyetlerde değerlendirilmek üzere hazırlanan kompost gübre daha sonra bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.

İlçe sınırlarında çıkan semt pazarları ve park bahçe atıkları gibi organik atıkların değerlendirilerek depolama sahasına giden atık miktarının azaltılmasına katkı sağladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Organik atıkların pazar yerlerinden kaynağında ayrı toplanarak çevreye verdikleri zararın minimize edilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla Kompost Üretim Tesisi’ni ilçeye kazandırdık. Pazar yerlerinden, park bahçelerden ve Belediyemiz hizmet birimleri ile sosyal tesislerimizden topladığımız atıklar, Kompost Üretim Tesisimizde işleniyor ve organik gübre oluyor. Bu işlem sayesinde hem organik atıkları dönüştürüyor hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz. Elde ettiğimiz kompost gübre ile de ilçemizde yer alan park, bahçe ve yeşil alanlardaki gübre ihtiyacının yüzde 20’sini tedarik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kompost Üretim Tesisi’nde üretilen organik gübre sayesinde; karbon, azot ve fosfor bakımından kaliteli ve zengin bir toprak elde ettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak pazar atıklarını kompost gübre haline getirerek dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimini azaltıyor, tarıma ucuz ve daha faydalı girdi elde ederek ekonomik kazanım elde ediyoruz. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve fizyolojik özellikleri kalıcı bir şekilde iyileşen bitkilerle nitelikleri düzelen ürünlerde verim artışının oluşmasına ve elde edilen dengeli oluşumla sürdürülebilir tarımın artırılmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca tesis ile çevrede oluşan koku, hava kirliliği ve sera gazı salınımını azaltıyor, karbon ayak izini düşürüyor ve çöp depolama alanlarına giden atık miktarının düşmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.