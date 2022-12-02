Yıldırım’da atık malzemeler sanat eserine dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ ile kadınların el becerilerini geliştirirken, atıl durumdaki eşyaları ve objeleri dönüştürerek kursiyerlerde doğa dostu tüketim alışkanlıkları kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ kadınların el becerilerini geliştirirken, ürettikleri ürünleri ekonomik gelire dönüştürme olanağı sunuyor. Güllük Mahallesi Hanımlar Lokali’nde haftanın 5 günü verilen kurslarda, kursiyerler evlerinde kullanmadıkları atıkları getirerek birbirinden farklı renkli ürünler ortaya koyuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’nda Yıldırımlı kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamanın yanı sıra atık durumda olan eşyaları ve objeleri el sanatlarının çeşitli alanlarındaki teknikleri kullanarak yeniden dönüştürdüklerini söyledi.

Huzurlu ve mutlu bir Yıldırım için çalıştıklarını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Eğitim ile kursiyerlerimiz hem rehabilite oluyorlar hem de yeteneklerini ortaya çıkarıyorlar. Ayrıca yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Üreten, alın teri döken tüm kadınlarımızı kutluyorum” dedi.