Yıldırım’da ’15 Temmuz’ karate şampiyonları ödüllerini aldı

Yıldırım Belediyesi’nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlediği ‘Bursa Karate İl Şampiyonası’na 17 kulüpten 350 sporcu katıldı. Dereceye gören sporcular ödüllendirildi.

Yıldırım Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ’Bursa Karate İl Şampiyonası’ düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvada 17 kulüpten 350 sporcu kıyasıya yarıştı. Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tesisimizde 2019 yılından bu yana 58 sportif faaliyetin hayata geçirilmesine öncülük ettik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlediğimiz Bursa Karate İl Şampiyonası’nda alın teri döken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.