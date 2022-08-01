Yıldırım’a yeşil dokunuş

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şükraniye Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni park alanında incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi’ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların hızla devam ettiği Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’nın bünyesinde; gençler ve çocuklar için bisiklet parkı, özel tasarım oyun aletleri içeren kauçuk oyun alanı ve spor alanı bulunacak. Yeşil alanla birlikte oturma birimleri ve dinlenme alanlarının da olacağı parkta yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alacak. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen özverili çalışmalar ile Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı yakın zamanda ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak. Çalışmalar tamamlandığında Yıldırım nezih bir mekân kazanmış olacak.

Parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek bu çerçevede yeni yeşil alanlar ve parklarla da Yıldırım’ı yarınlara hazırladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri adına ilçemize yeni yeşil alanları ve parklar kazandırıyoruz. 7 bin 474 metrekarelik alana yapılacak parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevecek. 4 bin 550 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkımız ilçemize değer katacak. Ahmet Taner Kışlalı Meydan Parkı’nı kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Hedef: Daha yeşil Yıldırım”

Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemizde Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı’nı ilçe sakinlerimizin hizmetine sunduk. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 18 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 32 parkımızı da sil baştan yeniledik. 3 parkımızda da çalışmalar süratle devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip Yıldırım’a kazandıracağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.