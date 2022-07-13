Yıldırım’a yeni nefes

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Değirmenönü Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni park alanında incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi’ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılı içerisinde bölge sakinlerinin istifadesine sunulacak parkın bünyesinde; basketbol sahası, ip karusel, kondisyon aletleri, birbirinden eğlenceli çocuk oyun aletleri bulunacak. Yeşil alanla birlikte oturma birimleri ve dinlenme alanlarının da olacağı parkta yürüyüş yolu ve donatı elemanları yer alacak.

Parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek bu çerçevede yeni yeşil alanlar ve parklarla da Yıldırım’ı yarınlara hazırladıklarını söyledi.

Değirmenönü Mahallesi’ne kazandırılan parkı büyük ölçüde tamamlandığını, son rötuşların yapıldığını aktaran Başkan Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri adına ilçemize yeni bir park daha kazandırıyoruz. 3 bin metrekarelik bir alana yapılacak parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevecek. Yeşil dokusuyla ilçemize değer katacak parkımızı kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.