Yıldırım’a yeni kültür merkezi

Yıldırım Belediyesi, Duaçınarı Kültür Merkezi’ni Yıldırım’a kazandırmaya hazırlanıyor.

Yıldırım Belediyesi, bir taraftan ilçenin yapı stokunu, güvenli, modern konutlar ile yenilerken diğer taraftan da Yıldırım’ın yaşam kalitesini yükseltecek projelere imza atıyor. Bu bağlamda, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, meclis üyeleri ve müdürler ile birlikte ilçeye kazandırılacak Duaçınarı Kültür Merkezi projesinin detaylarını konuştu. 21 bin metrekarelik inşaat alanına sahip, her yaştan ilçe sakinin faydalanabileceği etkinlik alanlarına sahip olan Duaçınarı Kültür Merkezi’nin bünyesinde, 700 kişilik çok amaçlı salon, 300 kişilik seminer salonu, 250 kişilik 2 adet nikah salonu, 2 bin metrekarelik ticaret alanı, 350 araçlık otopark, kütüphane, fuaye alanı ve idari birimler bulunuyor.

Yıldırım’a değer katacak

Duaçınarı Kültür Merkezi’nin 2023 yılı içerisinde inşaat çalışmalarının başlayacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehirlerin yaşam standartlarını yükseltmek için sadece yeni binalar inşa etmek yeterli olmuyor. Bunun sosyal donatı alanları, yeni ulaşım arterleri, spor tesisleri, yeşil alanları ile desteklenmesi gerekiyor. Bu minvalde kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlayacağımız kültür merkezi tamamlandığında 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hizmet verecek. İlçemizin kültürel anlamda ihtiyaçlarını giderecek bu önemli komplekste konferans ve nikah salonları, ticaret ve fuaye alanı gibi alanlar bulunacak. Hizmete açıldığında Yıldırım’a değer katacak olan Duaçınarı Kültür Merkezi tam bir cazibe merkezi olacak” diye konuştu.