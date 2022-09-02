Yıldırım’a hizmet yağıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci ile birlikte ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden fiziki projeleri yerinde inceledi.

İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 3 yılda ilçenin çehresini değiştirecek birçok projeyi gerçekleştirirken yeni yatırımların da startını verdi. Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Yıldırım’da insana dokunan birçok hizmeti hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci ile birlikte ilçeye kazandırılan fiziki projeleri yerinde inceledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi sürecine rağmen, geride bıraktığımız 3 yıllık süre zarfında, belirlediğimiz rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra Yıldırım’a ve Bursa’ya şehrin marka değerini artıracak yatırımlar kazandırdık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Balaban Mesire Alanı, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Vakıf Kent Bera Parkı, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı ve Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi’ni ve birçok meydan ve mahalle parkını hizmete açarken, Mimar Sinan Kütüphanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi, Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ve Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi, Mimar Sinan Spor Kompleksi’nde ve mahallelerimizde çalışmalar devam ediyor. Bu mekânları da hizmet süremiz içerisinde ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde, 3 yıl içinde 18 adet parkı Yıldırım’a kazandırırken, 32 parkı da yeniledi. Kente nefes aldıracak projeler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da katıldığı törenle Balaban Mesire Alanı’nı hizmete açtı. 48 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren Balaban Mesire Alanı’nın bünyesinde; piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası bulunuyor.

Yıldırım’ın ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde çocuklar ve gençler 365 gün sporla buluşuyor. 34 bin metrekarelik alanda karateden taekwondoya, güreşten masa tenisine, cimnastikten yüzmeye 16 farklı branşta eğitimlerin verildiği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yeni ‘Naim’ler yetişiyor. Yıldırım’a yeni spor tesisleri kazandırırken, diğer taraftan mevcut tesisleri de modernize ederek renovasyon çalışmaları sürdüren Yıldırım Belediyesi, ‘Mimar Sinan Spor Tesisi’ni sil baştan yenileyip modern bir komplekse dönüştürdü. 9 bin metrekarelik kullanım alanına sahip alanına sahip mevcut tesise ilave olarak, 2 katlı kadın çocuk spor merkezi yapıldı. Hayata geçirilen yeni hizmet binasında kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için jimnastik ve satranç salonu, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alıyor. Yenilenen mevcut binada ise basketbol, voleybol, tenis ve badminton salonu bulunuyor. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı ve bahçe satrancı ile Yıldırım’a değer katan kompleks kısa süre içinde hizmete açılacak.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabileceği modern kapalı pazar alanlarını ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Millet Kapalı Pazar Alanı’nı açtı. 10 bin 333 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Millet Kapalı Pazar Alanı’nın bünyesinde 242 pazar tezgâhı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane, kadın ve çocuklara yönelik spor alanları bulunuyor. Haftanın bir günü sebze meyve, bir günü giyim pazarı olarak kullanılan pazar alanında vatandaşlar haftanın kalan günlerinde otopark hizmetinden faydalanıyor. Ayrıca kadınlara özel hizmet veren spor merkezlerinin sayısını 5’e çıkaran Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı Millet Kadın Spor Merkezi’nde kadınlar pilâtes, step, aerobik ve fitness eğitimi alırken diyetisyen eşliğinde profesyonel spor hizmetinden de faydalanabiliyor. Tesiste şahsî eşyaların konulabileceği kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları duş kabinleri bulunuyor. 2022 yılı içerisinde ’Sıracevizler ve Karapınar Spor Merkezi’ de Yıldırımlı kadınların hizmetine sunulacak.

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 85’inin bittiği Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin alt katındaki kapalı pazar alanı, tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine açıldı. Haftanın bir günü pazar diğer günlerinde de otopark hizmeti veriliyor. Yeni katta ise kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofislerin yer aldığı üst kattaki çalışmalar kısa sürede tamamlanarak bölge sakinlerinin istifadesine sunulacak. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldığında ilçenin değerine değer katacak.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında hizmete açılan ve 200 bini aşkın gencin buluşma noktası olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane, sadece Yıldırım’dan değil şehrin her noktasından misafirlerini ağırlıyor. Gençler 7 gün 24 saat nezih ortamda ders çalışma, araştırma yapma imkânı bulurken yine kütüphane bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca kültürel açıdan donanımlı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Yıldırım Belediyesi, kütüphaneye olan teveccühün fazla olmasından dolayı, Yıldırım’ın modern, donanımlı 2’nci kütüphanesini hizmete açmaya hazırlanıyor. Bin 200 metrekare alanda yapılacak Mimar Sinan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 200 kişilik çalışma alanı bulunacak olup ziyaretçilere ücretsiz çay, çorba ve internet hizmeti verilecek. Ayrıca kütüphanenin alt katında ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuyabileceği çocuk kütüphanesi de Yıldırımlı miniklerin istifadesine sunulacak. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkacak olan kütüphane tasarımıyla da örnek olacak. Çalışmaların yüzde 85’inin tamamlandığı kütüphane yakın zamanda ilçe sakinlerinin hizmetine açılacak.

Yıldırım Belediyesi, 19’uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası’nın köşk yapısını ayağa kaldırıyor. 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir bina olan Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi açıldığında, giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olacak şekilde hizmet verecek olup mekânın üst katlarında sergi ve toplantı salonları yer alacak. Kültürel ve sanatsal faaliyetler ile geçmişi geleceğe bağlayacak olan ‘Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi 2023 yılında hizmete açılacak.

Tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen Molla Yegân Medresesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çocuk Aktivite Merkezi olarak hizmet verecek olan medresede çocukların teknolojik ve sanatsal anlamda gelişimine katkı sağlanacak. Bilim, robotik kodlama, sanal yazılım, drama, el sanatları atölyelerinde eğitimlerin verileceği Aktivite Merkezi’nde ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktiviteleri de gerçekleştirilecek. Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi açıldığında hem annelerin hem de çocukların göz bebeği olacak.

Yıldırım Belediyesi’nin hayırsever Yıldırım ailesi desteği ile ilçeye kazandıracağı Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özel gereksinimi olan bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 5 bin 305 metrekarelik tesisin bünyesinde; hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu olacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı, sergi alanı ve derslikler yer alacak.

Kadın girişimcilik merkezleri ve kadın kooperatifleri ile kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki rolünü güçlendiren Yıldırım Belediyesi, 3 yılda ilçeye yeni merkezler kazandırdı. Yıldırımlı kadınların hem meslek öğrendiği hem de ev ekonomilerine katkı sağladığı Kadın Girişimcilik Merkezlerinin sayısı 2022 itibariyle 22 olurken, kadın girişimciliğin desteklenmesi için kurulan 4’ü tarımsal 4’ü ticari kadın kooperatiflerinin sayısı 8 oldu.

Yıldırım Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Domino etkisi ile bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa ediliyor. Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak, yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilen dönüşüm çerçevesinde toplamda 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa edilecek. Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan projenin, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneklerinden biri olacak. Çalışmaların yüzde 40’ının tamamlandığı Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak.

Görev süreci boyunca Yıldırım’da insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşümle sosyal dönüşüm birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu. Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer” dedi.