Yıldırım ve Nilüfer’de su kesintisi

BUSKİ, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlı, yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi 22. Cadde ile 158. Sokağın güneyi, 40. Sokak, 42. Sokak ve Sercan Sokağın kuzeyi arasında kalan bölge ve civarında 27 Temmuz 2022 tarihinde 10.00 -19.00 saatleri arasında, su kesintisi yapılacaktır."