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Yıldırım ve Kestel’de su kesintisi
Bursa’nın Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak.
BURSA 31.08.2022, 20:50
Bursa’nın Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Yıldırım ilçesi Değirmenönü, Karapınar Mahallesi ile civarında, Kestel ilçesi, Kale, Vani Mehmet, Esentepe ve Yeni Mahalle ile civarında 1 Eylül’de 09.00-20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.
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