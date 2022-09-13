Yıldırım tasarrufla büyüyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görevdeki 3’üncü yılındaki çalışmalarını ve projelerini basın toplantısıyla anlattı. Göreve geldiklerinde bütçenin iki katı büyüklüğünde 550 milyon lira borçlu olduklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Borcumuz bütçemizin iki katı iken, şu anda 1 milyar 50 milyon bütçemiz var ve borcumuz 400 milyon lira. Bütçemizin yüzde 40’ı civarında. Yaptığımız tasarruf ve akıllı projelerle katı atık bedellerini de vatandaşımızdan almıyoruz. Yıllık 50 milyon lira fedakarlık yapıyoruz" dedi.

Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki 3 yıllık değerlendirme toplantısına basın mensupları büyük ilgi gösterirken, 2022 yılını tapu ve dönüşüm yılı ilan ettiklerini, 13-14 mahallede 3 bin konutluk ciddi dönüşüm çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "30 binin üzerinde hak sahibine tapularını teslim ettik. Yıldırım’daki 1,5 milyon metrekare yeşil alanı 3 milyon metrekareye çıkarıyoruz. 20 bin vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Uyumayan Kütüphanemizi 18 ayda 320 bin kişi ziyaret etti. Mimar Sinan’da yeni kütüphanemizi hayata geçiriyoruz. Asfaltımızı kendimiz üretiyoruz, çevre timlerimiz bir çok belediyeye örnek oluyor .Samanlı’da lojistik merkezini hayata geçiriyoruz. Buradaki 480 dönümlük alanın 180 dönümünü Yıldırım Belediyesi’ne tahsis edildi. 300 dönümlük alana hastane projesi için görüşmeler sürüyor. Lojistik merkezi ile burayı da taşkın sahasından çıkarıyoruz. Samanlı Lojistik Merkezi’nden 500 milyon lira da gelir elde edeceğiz" diye konuştu.

"İşte dönüşüm yapılan 14 mahalle"

41 aylık süreçte yaptıklarını paylaşan Başkan Yılmaz, "Artık güvenle imar planlarımızı yapıyor. Ardından da tapulandırma süreçlerini tamamlıyoruz. Bu bağlamda 2022 yılını tapu ve dönüşüm yılı ilan ederek 5 milyon metrekare alanda 30 bin üzerindeki hak sahibine eski tarla tapularının yerine yeni ayrık nizam imarlı arsa tapularını teslim etmeye başladık. Bununla birlikte kamulaştırma yapmadan kentimize yeni eğitim sosyal kültürel yeşil alanlar kazandırıyoruz. Değirmenönü ve Karapınar’da tamamladığımız bu süreçlerde hem bölgenin çehresini değiştirmeye hem de yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya başladık. Kentsel dönüşüm derken eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılmasından bahsetmiyoruz. Depreme dayanıklı modern binalarla birlikte kent kimliğine katkı sağlayan parkları yolları hizmet merkezleriyle beraber modern ve yeni bir Yıldırım’dan bahsediyoruz. Mevlana Kentsel Dönüşüm Projemiz 100 bin metrekarelik alanda gerçekleşti. Bu alanın 40 bin metrekaresini sosyal yaşam alanlarına ayırdık. 100’de yüz uzlaşı ile gerçekleştirdik. Yoğunluğu katlayarak arttırmadık. 944 konut yıkarak yerine bin 244 yeni modern ve en mühimi de depreme dayanıklı konutlar inşa ediyor. Hem kadim yıldırıma yakışan hem de mahalle kültürü oluşturan alanlar meydana getirdik. Arabayatağı, Çnarönü, Davutkadı, Mimar Sinan’da kentsel dönüşüm projelerimizi çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan Büyükşehir Belediyemizin 75.yıl, Yiğitler ve Esenevler’de dönüşüm çalışmaları, özel sektöre verdiğimiz destekle Piremir, Davutkadı, Davutdede, Sinandede, Beyazıt, Karapınar ve Değirmenönü’nde yapıldığına şahitlik ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar, imar plan ve uygulama süreçleri kentsel dönüşüm projelerinin bir bir hayata geçmesine vesile oluyor" dedi.

"Ankara Yoluna yeni alternatif yol"

Güvenli, konforlu ve hızlı bir kent ulaşımı sağlamaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "Ankara yolu caddesine paralel Erdoğan Caddesi’ni kentin bir ucundan diğer ucuna temas edecek şekilde 30 metre alternatif yol olarak düzenliyoruz. Kamulaştırma süreci devam ediyor. Bu yol sayesinde 5 mahallemizi de birbirine bağlamış olacağız. Ankara yolu caddesine oluşturduğumuz dikey yollarla mahalle içindeki trafiği rahatlatmış olacağız. Kent estetiği için ihtiyaç duyulan çalışmaları da yürütüyoruz. Bu yol çalışmalarındaki asfaltı kendi asfalt tesislerimizde üretiyoruz. Yüksek kapasiteye sahibiz. Fazlayı da başta belediyeler olmak üzere diğer kurumlarla paylaşarak kamu kurumlarının uygun şartlarda asfalt temin etmesini sağlıyoruz. Bu gelirle Yıldırım’ın cadde sokaklarının asfalt maliyetini sıfıra indiriyoruz. Bursa’nın yeşil kimliği bizim için önemli. İlçe genelindeki 1,5 milyon metrekarelik yeşil alanı iki katına çıkartıp 3 milyon metrekare aktif yeşil alan hedefledik. Bu hedefimizi gerçekleştirmemize çok az kaldı. 48 bin metrekarelik Balaban mesire alanını kullanıma sunduk 18 yeni mahalle parkı, Vakıf Bera Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi, Değirmenönü mesire alanı, Yıldırım kent ormanı, Fevziye parkı ile hedeflediğimiz yeşil alana ulaşacağız. Çevre kirliliğinin, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması için sıfır atık projesine tam destek veriyoruz. Okullarımızda 32 bin 300 evladımıza çevre bilincini aşıladık. Türkiye’de bir çok belediyeye ilham kaynağı olan atık toplama timi projesi ile düzensiz atık toplayıcılığına son verdik. Geri dönüşümden hatırı sayılır hammadde sağlıyoruz. Görüntü kirliliğinin önüne geçip kayıtlı istihdamı arttırıyoruz. Geniş çerçevede geri dönüşümle geleceğimizi koruyarak çocuklarımıza daha yaşanabilir Yıldırım’ı emanet bırakacağız" diye konuştu.

Gençler için 18 ay önce Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’yi hayata geçirdiklerini, 18 ayda 320 bin gencin kütüphaneyi ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "1,5 yılda kütüphanemize 15 bin 600 gencimiz üye oldu. Şimdiye kadar 24 bin 800 kitabı gençlerimize ödünç verdik. Yeni bir uyumayan kütüphaneyi hayata geçiriyoruz. Barış Manço Kültür Merkezi’nde Mimar Sinan Kütüphane projemizi 10 bin eser, sınırsız internet bilgisayar laboratuvarını gençlerimizin istifadesine sunacağız. Engelli bireyler için engelsiz yaşam merkezi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Sadık Ahmet Gençlik Spor Merkezi, Yıldırım İnovasyon Merkezi’nin yakın zamanda ilk kazmasını vurup inşasına başlayacağız. Yıldırım kadim değerleriyle zengin bir şehir. 134 yıl aradan sonra Emir Sultan Hazretlerinin mirası olan erguvan bayramını aslına uygun kutlamaya başladık. Kuruluşun manevi iklimini de yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz kadınlarımız ve çocuklarımız için atölye sempozyum, festivaller söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Geniş yelpazede kültür sanat organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksini hizmete aldık. Yaz ve kış spor okullarımızda her yaştan çocuğumuz spor eğitimleri alıyor. 2022 yaz okullarında 30 binin üzerinde çocuğumuz bu spor tesislerimizden istifade etti. Sadece çocuklarımızın fiziki gelişimleri değil ruhsal gelişimleri ile ilgileniyor. Takım ruhu oluşturmasına rekabeti kazanmayı öğrenmesine vesile oluyoruz. Bu eğitimlerin meyvesi olarak geçen süreçte ilçemiz sporcuları 1904 madalya kazandılar. 110 kupayı bünyemize kazandırdılar" şeklinde ifade etti.

Yıldırım İstihdam Merkezi’nde 20 bin 780 kişiyi iş sahibi yaptıklarının altını çizen Başkan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti;

"22 kadın girişimcilik merkezi ve kadın kooperatifi ile birlikte kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamalarına destek olduk. 8 kadın kooperatif sayısını 14’e çıkarmayı hedefliyoruz. Hemşerilerimize sağlıklı alışveriş için kapalı Pazar yerinin sayısını arttırıyoruz. Piremir ve Mimar Sinan tamamladık. Millet Mahallesine modern kapalı otoparkı olan en güzel pazarı inşa ettik. Arabayatağı, Yavuzselim, Vatan Bağlaraltı, Gökdere projelerimiz devam ediyor. Farklı projelerle kent ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı Vişne Ticaret Bölgesindeki imar düzenlemeleri ile nitelikli alanlar, yeni vişne ticaret merkezi ile sektöre yeni vizyon katmayı hedefliyoruz. E ticaretle birlikte lojistik merkezleri de büyük önem kazandı. Konum itibariyle otoban ve yakın çevre yolunun sıfır noktasında bulunan Samanlıda Yıldırım Lojistik Merkezi inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Kent ekonomisine ve istihdama katkı sağlamış olacağız. Depoların satış ve kiralanmasından kentsel dönüşüm çalışmalarımıza 500 milyon lira üzerinde kaynak oluşturuyoruz. Yıldırım’ın yüzölçümü Bursa’nın yüzde 1’i, nüfusu yüzde 21’ini kapsayacak en yoğun ilçesi. Engelsiz yaşam merkezi bize ait olmayan mekanı üreterek metroya sıfır noktasında inşa ediyoruz. DSİ’nin olduğu yerde 9 dönümlük alan elde ettik. Karşılıklı sağlık alanı ile takas etmek istedik. Bakanlık ile anlaşamadık. Başka anlayışlara girdik. Tapu Müdürlüğü yanında 8 bin 300 metrekarelik alanı hazine milli emlak ile takısını gerçekleştirdik. Kültür merkezi tapuya hizmet verecek 2 katlı otopark kültür merkezi kütüphanesiyle sosyal alan kazandırmış olacağız."

"Meranın imara açılması daha önce gerçekleşti"

Samanlı’da tartışmalı Lojistik Merkezi’nde meranın yeni imara açılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Başkan Yılmaz, "Lojistik merkezi geçen dönemde Yıldırım Belediyesine verilmiş 180 dönümlük bir alan. Şehir hastanesi olarak planlanmıştı ancak bir takım sebeplerle şehir hastanesi Doğanköy’de konuşlandı. 480 dönümlük alanın 180 dönümünü Yıldırım belediyesine tahsis edildi. 300 dönümlük alanı sağlık alanı olarak devam ediyor. Hastane projesi yapılması hedefleniyor. Sağlık bakanlığının hedefinde var. Buranın taşkın sahasından çıkarılması gerekiyor. Lojistik merkezi ile burayı da taşkın sahasından çıkarıyoruz. Dolayısıyla DSİ’nin de hazırladığı proje ile 2,5 kilometrelik hatta dere ıslahı yapıyoruz. 35 metre genişliğinde çift kademeli dere ıslahına başladık. Tamamlanmasıyla bölge taşkın sahasından korunmuş olacak. Lojistik merkezini yaparak hem bölgeyi ticari merkez haline dönüştürüyor istihdam sağlıyor hem de hastanenin yapılmasına imkan sağlıyoruz. Burası kentsel dönüşüm amaçlı verildi. Bölgede konut yapacağımıza kentsel dönüşümün finansmanında kullanacağımız başka proje yapmanın daha akıllı olduğunu düşündük. Tek başımıza karar vermedik. Ticaret odası ve borsa ile görüştük. Sektörlerden talep topladık. Doğru iş yaptığımızı görüyoruz. 750 milyon lira civarında Yıldırım Belediyesi’ne katkı sağlayacak proje. Burada 30 yıldır kimse hayvancılık yapmıyor. Kent içerisinde bu tip otlaklara ihtiyaç bulunmuyor. Hastane ile burası imarlı hale gelmiş bir yer. 2007 yılında imarlı hale getirilmiş. Biz imar değişikliği yaptık. Akademik odalara sunum yaptık. Tüm mühendislik mimar odaları ve şehir plancıları odalarının olduğu ortamda onlarla da paylaşmış olduk. Burası kente değer katan bir yer oldu. İmar bir yerde imar değişikliği yaptık. Lojistik merkezinin çatısına güneş enerjisi paneli kuruyoruz. Sokaklarımızın aydınlatılmasını sağlayacağız. Aylık 2 milyon lira tasarruf etmiş olacağız. Bu sayede de kent ekonomisine ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.