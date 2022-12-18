Yıldırım sporla büyüyor

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Karate Takımı, karateyi öğrencilere tanıtmak ve spora teşvik etmek için Şehit Jandarma Selahattin Çırak İlkokulu’nda gösteri düzenledi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 dakika süren karate gösterisi öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle izlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukları geleceğe hazırlamanın, onların donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini sağlamanın yollarından birinin de spor yaptırmak olduğunu söyledi.

Başkan Oktay Yılmaz, tüm çocukları spor okullarına davet ettiğini belirterek, “Evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, sportif etkinliklere yönlendirmek amacıyla çocuklarımıza 20 branşta spor eğitimi veriyoruz. Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve en az 1 spor dalıyla ilgilenmelerini sağlamak için tüm evlatlarımızı spor okullarımıza davet ediyorum" diye konuştu.