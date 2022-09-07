Yıldırım Samanlı’da taşkın riski tarih oluyor

Yıldırım Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Uludağ’dan gelen ve zaman zaman taşkınlara sebep olan Cenup Kanalı’nda dere ıslahı gerçekleştiriyor.

Islah çalışmalarının tüm hızla devam ettiği dere hattında inceleme yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin Samanlı bölgesine çok fayda sağlayacağını vurguladı. Islah projesi ile birlikte uzun yıllardan bu yana devam eden bir sorunu kalıcı çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bölgede zaman zaman yaşanan taşkınlar nedeniyle vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Mağduriyetleri gidermek ve ortadaki riskleri kaldırmak için bir dere ıslah projesi hazırladık. Projemiz Devlet Su İşleri tarafından onaylandı. BUSKİ ile de ıslah çalışmasının yapımına ilişkin protokol imzaladık. Yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz Cenup Kanalı’ndaki dere yatağını 38 metreye kadar genişletip, etrafını kademeli taş duvarlarla çevreleyeceğiz. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir hatta gerçekleştirdiğimiz ıslah çalışması ile birlikte bölgede yaşanan taşkınlar tarihe karışacak” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının Samanlı bölgesinin değerini artıracağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Projemizin Yıldırım’a çok yönlü katkısı olacak. Öncelikle bölgede yaşanan taşkınlar son bulacak. Tehlikeli atıkların dereye karışmasının önüne geçilecek. Taşkınlar sebebiyle, derenin kuzey hattında kalan arazilerde ve bahçelerde yaşanan su baskınları bitecek. Dere hattının güneyinde kalan ve hastane alanı olarak ayrılan bölge de artık taşkın riskinden kurtulacak. Böylece bölgeye yapılacak hastanenin önündeki en büyük engel de kalkmış olacak. Öte yandan ıslah çalışması ile birlikte dere yatağı temizlenecek ve yapılacak düzenlemelerle görsel açıdan bölgeye değer katacak bir dere hattı oluşacak” diye konuştu.

“Samanlı lojistik üs haline gelecek”

Dere ıslah çalışmasının yanı sıra bölgeye kurulacak lojistik merkezinin de Yıldırım’a ve Samanlı Mahallesi’ne önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım ve Yıldırımlı hemşehrilerimiz için samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Bir yandan dereyi ıslah ederek birçok soruna kökten çözüm üretirken, bir yandan da bölgeye çok önemli bir lojistik merkezi kazandırarak ilçemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 160 dönümlük bir alanda hayata geçireceğimiz lojistik merkezimiz dev e-ticaret markalarının üssü haline gelecek. Burada yüzlerce hemşehrimize iş olanağı sağlanacak. Ayrıca lojistik merkezinin çatısına kuracağımız (GES) güneş enerji santrali sayesinde, her yıl 15-20 milyon liralık enerji tasarrufu sağlayacağız. Hem dere ıslah projemiz hem de lojistik merkezimiz şimdiden Yıldırım’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.