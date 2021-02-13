Yıldırım kar yağışına hazır

Yıldırım Belediyesi karla mücadele ekipleri, beklenen kar yağışı ve buzlanmanın ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldı. Alanında uzman ekip ve ekipmanlarla 24 saat çalışma esasına dayanan önlemler, ilçe sakinlerinin herhangi bir olumsuzluk yaşamasının önüne geçecek.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan Bursa’nın soğuk, fırtınalı ve kar yağışlı bir havanın etkisine gireceği uyarısının ardından Yıldırım Belediyesi ekipleri de teyakkuza geçerek, gerekli tüm önlemleri aldı. Alınan önlemler kapsamında Yıldırım Belediyesi, 6 adet tuzlama robotu, 1 greyder, 5 adet kepçe küreme, 2 tuz yükleme iş makinesi, 11 açık kasa kamyonet, 4 mini kamyonet ve 200 kişilik karla mücadele ekibiyle ilçe sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına kar ve buzla mücadele edecek.

Yoğun kar yağışının vatandaşları mağdur etmemesi adına gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin tümünde yoğun olarak yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında olumsuzlukların yaşanmaması, hemşehrilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yıldırım’ın daha ulaşılabilir olması amacıyla kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarımızı 7 gün 24 saat boyunca aralıksız sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız kış mevsimi süresince olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonuna iletebilirler. Herhangi bir kar yağışı ve buzlanma durumunda derhal harekete geçecek ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını öncelikli olarak ana yollar, okullar ve otobüs güzergâhlarında gerçekleştirerek sokak aralarında çalışmalar yapacak. Yıldırım’da hemşehrilerimizin yolları daima açık olacak” diye konuştu.