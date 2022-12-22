Yıldırım Gençlik Merkezi’nde dersler başladı

Bursa’da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile birlikte Yıldırım Gençlik Merkezi’ni ziyaret edip gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Belediyesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle ilçeye kazandırdığı Yıldırım Gençlik Merkezi’nde spor eğitimleri verilmeye başladı. Kısa süre içerisinde sanat ve bilişim atölyelerinin de aktif hale getirileceği Yıldırım Gençlik Merkezi, açıldığında bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile birlikte 5 bin metrekarelik tesisi ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Gençlik Merkezi’nin 250 bini aşan genç nüfusu ile birçok şehrin toplamından daha fazla gence ev sahipliği yapan Yıldırım’a değer katacağını belirtti.

Çok fonksiyonlu merkez

Yıldırım Gençlik Merkezi’nin bünyesinde çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, sinema salonu ders çalışma alanları, el sanatları ve zekâ oyunları dersliği, kitap kafe, ses kayıt odası, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla Türkiye’nin en modern gençlik merkezlerinden birisini Yıldırım’a kazandırdıklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Gençlik Merkezi, salonlarıyla, derslikleriyle, kütüphanesiyle, spor salonu ve bilişim atölyeleri ile birlikte evlatlarımızın yeni buluşma noktası olacak. Tesisimizin spor merkezi kısmında eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yüzme, basketbol, voleybol, güreş ve karate olmak üzere 5 branşta spor eğitimi verdiğimiz tesisimizden yüzlerce evladımız faydalanıyor. Yakın zamanda gençlik merkezi kısmını da hizmete açarak Yıldırımlı gençlerimizin istifadesine sunacağız. Gençlerimize yönelik böylesi önemli bir yatırımı ilçemize kazandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.