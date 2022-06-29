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Yıldırım ‘da ‘Erguvan Zamanı’ coşkusu
Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu’nun sahnelediği ‘Erguvan Zamanı’ halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.
BURSA 29.06.2022, 14:07
Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu’nun sahnelediği ‘Erguvan Zamanı’ halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.
Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde Ergün Saatçi’nin yönetiminde gerçekleştirilen gösteri Yıldırımlı vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşların beğenisine sunulan gösteride 4 farklı yaş kategorisinde, 7 bölge ve 13 yöreden oluşan halk oyunları, topluluk tarafından sahnelendi.