Yıldırım Belediyesi’ne yılın en iyi spor kulübü ödülü

Gençleri merkeze alan projeleriyle örnek işlere imza atan Yıldırım Belediyesi, gençlik ve spor hizmetlerine yaptığı yatırımların karşılığını görmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) iş birliğiyle düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Yılın En’leri töreninde başarılı sporcular, kulüp yöneticileri ve spor adamlarına plaket verildi. Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen programda Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü, ‘Yılın En iyi Spor Kulübü’ ödülüne layık görüldü. Plaketi, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz adına Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Başkanı Muammer Özbey aldı.

137 bin 100 vatandaşa spor hizmeti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin en az bir spor dalıyla meşgul olması ve her yaştan ilçe sakinin spora yönelebilmesi adına önemli destekler verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak 9 tesiste ve 20 branşta eğitimleri tüm hızıyla devam ettirdiklerini belirterek, şunları aktardı:

“Geride bıraktığımız 3,5 yıllık süre zarfında; Yaz ve Kış Spor Okulları’nda 79 bin 385, Jimnastik Okulları’nda 14 bin 557, sosyal sorumluluk projelerinde 11 bin 382 çocuğumuza, özel gereksinimli 741 çocuk ve ailemize ve kadın spor merkezlerimizde 31 bin 35 kadınımıza olmak üzere toplamda 137 bin 100 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası olmak üzere 52 sportif faaliyetin hayata geçirilmesine öncülük ettik. Ayrıca 2022 yılı itibariyle sayısı 3 bin 750’yi bulan lisanslı sporcularımız toplamda bin 985 madalya ve 121 kupa kazanarak girdikleri müsabakalarda ilçemizi en güzel şekilde temsil etti. Yıldırım Belediyesi olarak spor yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.”