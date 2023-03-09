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Yıldırım Belediyesi’nden ücretsiz lojistik kursu

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Yıldırım Belediyesi’nden ücretsiz lojistik kursu

Yıldırım Belediyesi’nin sektörün ihtiyaç duyduğu elemanın yetiştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerinin arttırılması hedefiyle düzenlediği 2. seviye lojistik kursu başladı.

BURSA 09.03.2023, 13:11
Yıldırım Belediyesi’nden ücretsiz lojistik kursu

Yıldırım Belediyesi’nin sektörün ihtiyaç duyduğu elemanın yetiştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerinin arttırılması hedefiyle düzenlediği 2. seviye lojistik kursu başladı.

Yıldırım Belediyesi, ücretsiz teknik eğitimler çerçevesinde Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde 2. seviye lojistik kursu açtı. Lojistik sektöründe profesyonel eleman kazandırılması, faaliyetlerin daha kaliteli ve sistematik bir şekilde ilerletilmesi ve çağı yakalayabilen donanımlı gençlerin yetiştirilmesi hedefiyle açılan ’Lojistik Kursu’ toplam 536 saat sürecek olup eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Genç istihdamını arttırmak için 18-30 yaş arası gençlere ücretsiz teknik eğitim kursları düzenlediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, Mart 2021’den bu yana eğitimlerden bin 452 kişinin yararlandığını söyledi. Başkan Yılmaz, “Eğitimlerden yararlanan 394 kursiyerimizi istihdama kazandırdık. Genç nüfusun istihdama kazandırılması için istihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

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