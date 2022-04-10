banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
TFF’den Uilenberg açıklaması!
TFF’den Uilenberg açıklaması!

Yıldırım Belediyesi’nden Millet Mahallesi’ne yeni park müjdesi

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde; 3 yıl içinde Balaban Mesire Alanı’nı hazır hale getiren, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkızık Mesire Alanı’nın ihalesini gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ayrıca ilçeye 16 adet park kazandırdı ve 29 parkı sil baştan yeniledi. Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi’ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Millet Mahallesi’ne değer katacak ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ‘Millet Çevre Yolu Altı Parkı’ 2 bin 200 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek olup bünyesinde kauçuk zeminli çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, spor alanı bulunacak. Yıldırımlıların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, nüfus açısından Bursa’nın en yoğun bölgesi. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz” dedi.

BURSA 10.04.2022, 14:44
Yıldırım Belediyesi’nden Millet Mahallesi’ne yeni park müjdesi

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde; 3 yıl içinde Balaban Mesire Alanı’nı hazır hale getiren, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkızık Mesire Alanı’nın ihalesini gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ayrıca ilçeye 16 adet park kazandırdı ve 29 parkı sil baştan yeniledi. Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi’ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Millet Mahallesi’ne değer katacak ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ‘Millet Çevre Yolu Altı Parkı’ 2 bin 200 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek olup bünyesinde kauçuk zeminli çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, spor alanı bulunacak. Yıldırımlıların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, nüfus açısından Bursa’nın en yoğun bölgesi. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz” dedi.

1,5 Milyon metrekare hedefine adım adım

Yıldırım’daki yeşil alan varlığını ‘1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallemizde Vakıf Bera Kent Parkı’nı hizmete açtık. Gökdere Millet Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Balaban Mesire Alanı’nda çalışmalarımızı tamamladık. Büyük mesire alanlarının yanı sıra, geriden bıraktığımız 3 yılda çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği 16 yeni parkı ilçemize kazandırırken, 29 parkımızı da sil baştan yeniledik. 4 parkımızda da çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yıldırım’ı yeniden yeşil kimliğiyle buluşturacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:45
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Konyaspor 32 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Başakşehir 32 53
5. Alanyaspor 32 52
6. Beşiktaş 32 50
7. Adana Demirspor 31 49
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 31 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Tuzlaspor 29 38
12. Boluspor 29 35
13. Gençlerbirliği 29 38
14. Menemen Belediyespor 29 36
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 52
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 31 38
10. Leicester City 29 38
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Southampton 31 36
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 32 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 39
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 31 23
23°
açık