Yıldırım Belediyesi meslek sahibi yapıyor

Yıldırım Belediyesi, istihdamın artırılması ve genç işsizliğin azaltılması hedefiyle önemli projelere imza atıyor. ’Simetri Programı ile Bilgisayar Destekli Jakarlı Kumaş Desen Tasarımı Eğitimi’ programında eğitim alan kursiyerler, tekstil sektörüne hazırlanıyor.

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde, İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Kursları kapsamında haftanın 5 günü ‘Simetri Programı ile Bilgisayar Destekli Jakarlı Kumaş Desen Tasarımı Eğitimi’ veriliyor. 20 kişilik eğitim sınıflarında estetik, teknik ve maliyet bazlı yorumlama, dokuma kumaşları, üretim planlarını oluşturma ile kumaş tasarımı ve elde desen çizme ve desen çıkarma çalışmaları uygulamalı olarak gösteriliyor. Verilen 640 saatlik eğitimler tekstil sektörüne hazır hale gelen kursiyerler moda evleri, hazır giyim ve tasarım sektörü ile nakış atölyelerinde çalışabilme imkânı buluyor.

Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi ve mesleki bilgi ile becerinin arttırılması hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Genç nüfusun, istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerini geliştirebilmesi ve iş hayatına kazandırılması için teknik alanlarda eğitimler veriyoruz. Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde verdiğimiz eğitimlerle gençlerimize hem meslek öğretiyoruz hem de iş bulmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.