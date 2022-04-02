banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
50 dil konuşan adam
50 dil konuşan adam
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Yıldırım Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser daha kazandırdı

Yıldırım Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde Türk Gölge Oyunundan Kalan Yazılı Miras Kitabı’nın tanıtımı için program düzenledi.

BURSA 02.04.2022, 13:51
Yıldırım Belediyesi kültür hayatına yeni bir eser daha kazandırdı

Yıldırım Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde Türk Gölge Oyunundan Kalan Yazılı Miras Kitabı’nın tanıtımı için program düzenledi.

Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi önemli bir eserin kültür hayatına kazandırılmasına öncülük etti. Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Nezaket Özdemir Bircan tarafından ‘Türk Gölge Oyunundan Kalan Yazılı Miras’ adlı kaynakça kitap kaleme alındı. Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde, ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan Karagöz gölge oyunu ile ilgili dünya çapında yapılmış akademik çalışmaların künyelerinin bir araya getirildiği kaynakça için lansman ve panel düzenlendi. Kitabın yazarı, Belge ve Bilgi Yönetimi Uzmanı Bursa Araştırmacısı Nezaket Özdemir Bircan ve kitabın editörü Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İ. Öztahtalı’nın katılımıyla gerçekleşen lansman programında karagöz üzerine konuşuldu ve ‘Perdenin Arkasındaki Karagöz’ belgeseli izlendi. Program sonunda Yazar Nezaket Özdemir Bircan katılımcılara Yıldırım Belediyesi tarafından hediye edilen kitabını imzaladı. Türkçe ve İngilizce tek eserden oluşan kaynakçada, gölge oyunuyla ilgili 1921 eserin bilgilerinin yanı sıra Karagöz sanatının nasıl bir yöne evrildiğini anlatan değerlendirme yazısı yer alıyor.

Kültür hayatına yeni kazandırılan eserlerle katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak temel belediyecilik faaliyetlerimizin yanında spordan kültüre, eğitimden sosyal yaşama hayatın birçok alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımız doğrultusunda tarihimizde önemli yer edinmiş mekânları, isimleri ve konuları ortaya koyduğumuz eserlerle gün yüzüne çıkarıyoruz. , ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan Karagöz gölge oyunu ile ilgili dünya çapında yapılmış akademik çalışmaların künyelerinin bir araya getirildiği bir kaynakçanın hayata kazandırılmasına destek olduk. Bu eseri hazırlayan Nezaket Özdemir Bircan ve kitabın editörü yapan İbrahim İ. Öztahtalı hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu eserler tarihi günümüze yansıtmada önemli kaynaklar olarak raflardaki yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan kaynakçanın dünyada Karagöz ile ilgili yapılmış bütün akademik, sosyal çalışmaları içinde barındırdığını söyleyen kitabın editörü Öztahtalı, “Nezaket Özdemir Bircan’ın kaleme aldığı kitapta, Karagöz ile ilgili çok ciddi bir araştırma bölümü yer alıyor. Bu araştırma bölümünde, Karagöz’ün başlangıcından bugüne kadar geçirdiği serüvenler, evreler ve gelişim süreci anlatılıyor. Bütün dünyada Karagöz ile ilgili yapılan tüm çalışmalar, bu kitabın temel konusunu oluşturuyor. Karagöz ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, araştırmacıların başucu kitabı olarak değerlendirilebilir. Kaynakça fikri Nezaket Özdemir Bircan’dan geldiğinde heyecanla bu fikrin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Uzun bir çalışma ve tasarımdan sonra kitap yayımlandı. Yıldırım Belediyesi kitabın basılması için ortamı hazırladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kitapla doğrudan ilgilenerek Bursa ve Türkiye kültür tarihine önemli bir eserin kazandırılmasına vesile oldu. Ben kendilerine desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 31 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
18°
açık