Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Yıldırım Belediyesi korona virüs hastalarının yanında

BURSA'NIN YILDIRIM BELEDİYESİ, COVİD-19 TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN VATANDAŞLARA HİJYEN KİTİ ULAŞTIRARAK DESTEK OLURKEN, İLÇE SAKİNLERİNİN VİRÜSLE MÜCADELESİNDE ELLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR.

Yıldırım Belediyesi korona virüs hastalarının yanında

BURSA'NIN YILDIRIM BELEDİYESİ, COVİD-19 TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN VATANDAŞLARA HİJYEN KİTİ ULAŞTIRARAK DESTEK OLURKEN, İLÇE SAKİNLERİNİN VİRÜSLE MÜCADELESİNDE ELLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:52
3 Okunma
Yıldırım Belediyesi korona virüs hastalarının yanında

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan vatandaşlara hijyen kiti ulaştırarak destek olurken, ilçe sakinlerinin virüsle mücadelesinde ellerini güçlendiriyor.

Dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan vaka sayısıyla yüz binlerce insanın can kaybına neden olan küresel tehdit koronavirüse karşı Türkiye başarılı bir mücadele süreci yönetirken, virüsün rastlandığı ilk günden itibaren tedbirlerini alan Yıldırım Belediyesi de vatandaşlara destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu zorlu süreçte sosyal destek çalışmalarıyla Yıldırımlıların talep ve ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu hijyen kiti ile Covid-19 testi pozitif çıkan ilçe sakinlerine destek oluyor. İçerisinde maske, eldiven, dezenfektan, kağıt havlu ve peçetenin yanı sıra çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi hijyen ve temizlik maddeleri bulunan hijyen kiti ve yanında sağladığı erzak kolisi ile vatandaşları koronavirüs mücadelesinde yalnız bırakmayan Yıldırım Belediyesi, salgın tehdidine karşı topyekun teyakkuz durumunu sürdürüyor.

Hijyen paketi, erzak desteği

Covid-19 tehdidine karşı vatandaşların sağlığının korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden tehlikelere karşı önlemlerimizi alarak bulaş riskini en aza indirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Küresel tehdit koronavirüs karşısında Hükümetimiz gayretli bir biçimde önlemlerini alıyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı vatandaşlarımızın sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Covid-19 testi pozitif çıkan hemşehrilerimizehijyen paketi ver erzak kolisi ulaştırarak bu süreçte destek oluyoruz. İlçe genelinde salgınla mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele
Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele
Karacabey’de çalıntı motorla kaza yaptı
Karacabey’de çalıntı motorla kaza yaptı
Doktor Seyfi’nin evi restore edildi
Doktor Seyfi’nin evi restore edildi

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim