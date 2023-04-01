Yıldırım Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yüzünü güldürüyor

İlçede yaşayan ihtiyaç sahibi binlerce aileye bu ramazanda da gıda yardımında bulunan Yıldırım Belediyesi, Değirmen Gençlik İyilik Gönüllüleri ile birlikte un, yağ, şeker, tuz, kuru bakliyat ve şarküteri ürünlerinden oluşan yardım paketlerini vatandaşların evlerine kadar ulaştırdı.

Yıldırım Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi binlerce aileye bu ramazan da gıda yardımında bulundu. Un, yağ, şeker, tuz, kuru bakliyatlar ve şarküteri ürünlerinden oluşan yardım paketleri vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldı. Belediye ayrıca çölyak ve pku hastası vatandaşlara özel olarak hazırlanan gıdalardan oluşan paket hazırladı. Ayrıca Yıldırım Bayezid Aşevi’nde, ramazan boyunca günlük bin 100 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan Yıldırım Belediyesi, Asriad ile birlikte kurduğu iftar çadırında günlük bin Yıldırımlıya iftar verirken Uyumayan Kütüphanelerde ders çalışan gençlere iftar ve sahur ikramında bulunuyor. Ramazanda deprezedeler de unutulmadı. Yıldırım Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası bölgeye 35 tır yardım malzemesi göndermişti. Belediye, ramazan ayının gelmesiyle 1 tır gıda kolisini deprem bölgesine gönderirken Malatya Yeşilyurt’ta depremzedelere her gün bin kişilik hem iftar hem de sahur yemeği veriyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz konuyla ilgili; “Ramazanı yardımlaşma, dayanışma ve halden anlama ayı olarak bildik. İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapısını tek tek çalarak ramazan kumanyalarını teslim ediyoruz. Bayrama yakın da ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlık yardımlarımız olacak. Hem Yıldırım’da hem de kardeş şehir Yeşilyurt’ta birbirinden güzel ramazan etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Ramazanın manasına uygun en özel programları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ramazanın birlik ve beraberlik iklimini en çok çocuklarımız hissetsinler istiyoruz. Bu anlamda çocuklarımıza özel programlar düzenliyoruz. Hemşehrilerimizin ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyor, tüm Yıldırımlıları ramazan programlarımızda buluşmaya davet ediyorum” dedi.