Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe esnafının kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamalarını inceledi.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, DÜNYADA YÜZ BİNLERCE CAN KAYBINA NEDEN OLAN VE MİLYONLARCA VAKAYA ULAŞAN KORONAVİRÜS NEDENİYLE TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANAN TEDBİRLERLE KISITLI YAŞAM SÜRECİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN İLÇE ESNAFINI ZİYARET ETTİ.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe esnafının kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamalarını inceledi.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, DÜNYADA YÜZ BİNLERCE CAN KAYBINA NEDEN OLAN VE MİLYONLARCA VAKAYA ULAŞAN KORONAVİRÜS NEDENİYLE TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANAN TEDBİRLERLE KISITLI YAŞAM SÜRECİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN İLÇE ESNAFINI ZİYARET ETTİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:00
1 Okunma
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe esnafının kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamalarını inceledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dünyada yüz binlerce can kaybına neden olan ve milyonlarca vakaya ulaşan koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan tedbirlerle kısıtlı yaşam sürecinin tamamlanmasının ardından faaliyetlerini sürdüren ilçe esnafını ziyaret etti.

Dünyadaki yaşamı felce uğratan Covid-19 salgını ile mücadelede etkin ve doğru stratejik tedbirler uygulayarak normalleşme sürecine geçen ve kontrollü sosyal yaşam adımlarıyla normalleşme sürecini başlatan Türkiye’de, iş yerleri de alınan tedbirler ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki iş yerlerinde kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaları inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyaretlerde gereken önlemleri uygulayarak hem kendileri ve yakınlarını hem de vatandaşları riske atmayan esnafa teşekkür etti, hayırlı işler diledi. Başkan Yılmaz, başta iş yerlerinde yoğunluğun oluşmasının önlenmesi, sosyal mesafenin korunması ve gereken tedbirlerin sürdürülmesinin, koronavirüs tehdidinin bir an önce ortadan kalkarak normal yaşama dönüşte en büyük anahtar unsur olduğunu esnafa hatırlattı. Gerçekleştirilen ziyaret ile moral bulan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

’’ Dünyaya örnek oldu ’’

Türkiye’nin, vakalar görülmeye başlamadan ve salgının etkilerinin görülmeye başlandığı süreç ile birlikte aldığı ciddi tedbirler sayesinde koronavirüs ile mücadeleyi doğru stratejik uygulamalarla yürüttüğünü vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünyada milyonları aşan vaka sayısı, yüz binleri bulan can kaybı nedeniyle küresel çapta tehdit oluşturarak hayatın akışını sekteye uğratan koronavirüs ile mücadelede ülkemiz etkin uygulamalar ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Hükümetimizin yapmış olduğu bu kriz yönetiminin başarısı, tüm dünya ülkelerine örnek oldu. Bu süreçte, vatandaşlarımızın kurallara ve uzmanların önerilerine uyması, daha kısa sürede normal hayata döneceğimizin işaretlerini veriyor” dedi.

Esnafa teşekkür

Gerçekleştirdiği ziyarette gereken önlemleri uygulayarak hem kendileri ve yakınlarını hem de vatandaşları riske atmayan ilçe esnafına teşekkür eden ve hayırlı işler dileyen Başkan Yılmaz, “İlçemizde her fırsatta esnafımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bizlere ulaşamayanlara biz ulaşmakla mükellefiz. Dünyada etkili olan pandemiden dolayı alınan kısıtlamalar nedeniyle esnafımızla bir araya gelebilme imkanımız sınırlı oldu. Millet olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ancak ekonomisinden değerlerine güçlü olarak her zorlukta ayakta kalan devletimiz, vatandaşlarımızın ve esnafımıza desteğini sürdürdü. Bu noktada ilçe genelinde yaptığımız hijyen ve dezenfekte çalışmalarının yanında, özellikle berber ve kuaförler başta olmak üzere iş yerlerinde de gereken çalışmaları uygulayarak esnafımıza destek olduk. Bunun yanında maske dağıtımı da sağladık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette de esnaf kardeşlerimizi sosyal mesafe kuralının sağlanması ve iş yerlerinde yoğunluğun önlenmesi konusunda uyararak maske dağıtımını gerçekleştirdik, aldıkları tedbirleri de yerinde inceledik. Gereken önlemleri uygulayarak hem kendileri ve yakınlarını hem de vatandaşları riske atmayan esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum. Hemşehrilerimizden de istirhamım, bu alış veriş ortamında, sosyal mesafe kuralına uymaya dikkat etmeleri, maskelerini takmadan dışarıya çıkmamalarıdır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu
Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu
Yılmaz: "Bir arada olamasak da gönüllerimiz bir"
Yılmaz: "Bir arada olamasak da gönüllerimiz bir"
İLGİNÇ TEKNİKLE BAYRAMLAŞMA...
İLGİNÇ TEKNİKLE BAYRAMLAŞMA...
Başkan Tanır: "Bayramın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum"
Başkan Tanır: "Bayramın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum"
HERKES KORKUYOR AMA...
HERKES KORKUYOR AMA...
Sokağa çıkacak 65 yaş üstü bunlara dikkat
Sokağa çıkacak 65 yaş üstü bunlara dikkat
Eğitim Bir-Sen talep etti bakanlık yerine getirdi
Eğitim Bir-Sen talep etti bakanlık yerine getirdi
Zabıtadan bayram denetimi
Zabıtadan bayram denetimi
Bursa, turizmde salgın sonrasına hazırlanıyor
Bursa, turizmde salgın sonrasına hazırlanıyor
15 Temmuz Şehitler Meydanı’na akıllı kavşak...Heykel kaldırılmayacak
15 Temmuz Şehitler Meydanı’na akıllı kavşak...Heykel kaldırılmayacak
Yenibağlar hizmet binasına kavuşuyor
Yenibağlar hizmet binasına kavuşuyor
Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor
Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor
Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor
Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor
İnegöl’de yangın: 2 ev küle döndü
İnegöl’de yangın: 2 ev küle döndü
Gemlik’te parklar çocuklar için hazır
Gemlik’te parklar çocuklar için hazır
Engelliler Haftasında engelsiz buluşma
Engelliler Haftasında engelsiz buluşma
Başkan Aydın çocuklara sözünü tuttu
Başkan Aydın çocuklara sözünü tuttu
BKM Kitap Engelliler Haftasında otizmli çocukların yanında
BKM Kitap Engelliler Haftasında otizmli çocukların yanında
BUÜ Hastanesi hemşirelerine özel kutlama
BUÜ Hastanesi hemşirelerine özel kutlama
Sosyal mesafeli bank büyük ilgi görüyor
Sosyal mesafeli bank büyük ilgi görüyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim