Yıldırım 2’nci ’uyumayan kütüphanesi’ne kavuşuyor

Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde hizmete açılacak.

Yıldırım Belediyesi, şehrin fiziki altyapısının imar edilmesinin yanı sıra eğitim ve kültür hayatına da ciddi katkılarda bulunuyor. Bu doğrultuda eğitime olan desteklerini her yıl artırarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında hizmete açtığı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin ardından, Barış Manço Kültür Merkezi’nin üst katını da yeni nesil bir kütüphaneye dönüştürerek Yıldırım’ın modern, donanımlı 2’nci uyumayan kütüphanesini 2022 yılı mayıs ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyor. Bin 200 metrekare alanda yapılacak modern tasarımlı Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 199 kişilik çalışma alanı bulunacak olup ücretsiz çay, çorba ve internet hizmeti ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Ayrıca kütüphanenin alt katında ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuyabileceği çocuk kütüphanesi de Yıldırımlı minikler için açılacak. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkacak olan kütüphane tasarımıyla da Türkiye’ye örnek olacak.

Çalışmaların yüzde 40’ı tamamlandı

Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nde çalışmaların yüzde 40’ının tamamlandığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da göreve geldiğimizden bu yana gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl hizmete açtığımız Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizde 1 yılda 172 bin 590 ziyaretçiyi ağırladık. İnşallah ikinci uyumayan kütüphanemizde gençlerimizin ve çocuklarımızın buluşma noktası olacak. Ayrıca, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Bursa Teknik Üniversitesi’ne yakın olması hasebiyle üniversite öğrencilerimizin derslerini çalışmak için tercih edebileceği bir mekan olacak. Yaptığımız eğitim yatırımları ile ilçenin ve şehrin kültürel hayatına yön vermeye devam edeceğiz ve Yıldırım’da daha nice kütüphaneleri birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.