Yılbaşında Bursa polisi bir telefon uzağınızda

Yeni yılın huzur dolu bir ortamda geçmesi için Bursa polisi önemli tedbirler alırken, acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaralarını da paylaştı.

Yılbaşı münasebetiyle vatandaşların yeni yıla sağlık, huzur ve güven dolu bir ortamda geçirmelerini sağlamak hedefiyle, vatandaşların istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaralarını paylaştı.

Acil durumda aranacak numaralar şu şekilde açıklandı;

"Emniyet Müdürlüğü Santrali 270 50 00, Güvenlik Şube Müdürlüğü, 270 52 45 / 0 505 318 1619, Asayiş Şube Müdürlüğü 270 55 25, TEM Şube Müdürlüğü 270 52 25, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü 233 80 75 - 270 51 45, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 270 51 55 - 270 50 00 dahili 51 55, Whatsapp 552 155 16 16, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 211 2312, Bölge Trafik 211 07 92, Çocuk Şube Müdürlüğü 270 54 86, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü 270 51 07, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü 270 51 66, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü 270 50 76 - 270 50 09, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü 372 02 77 - 372 02 78, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü 371 18 83, Mudanyta İlçe Emniyet Müdürlüğü 544 19 13, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü 513 18 79, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü 573 18 30, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü 757 10 52, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü 715 02 78, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 773 00 47, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü 676 10 98, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü 613 10 46, Büyükorhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 841 20 40, Orhaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü 817 14 85, Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü 881 31 74 ve Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü 861 20 84 olarak bildirildi. Yine aynı şekilde vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak da ihbarda bulunabilirler."