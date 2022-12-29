Yılbaşı gecesine kesintisiz enerji hazırlığı

Yeni yıl öncesi kesintisiz enerji tedbirleri alan UEDAŞ saha ekipleri, yılbaşı gecesi görev başında olacak. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ’ın 620 kişilik saha ekibi, yeni yıla görev başında girecek. Abonelerine güvenilir ve kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yürüten ekipler, 174 saha aracı ve 1 adet paletli kar aracı ile sahada çalışmalarını sürdürecek.

Güney Marmara Bölgesi’nde UEDAŞ’ın saha ekiplerinin yanı sıra elektrik şebekesinin 7/24 uzaktan kontrol ve kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA sisteminin yardımıyla da enerji tedariği kesintisiz sağlanacak. Saha çalışanları, kesintilere en kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yılbaşı gecesi çalışmaya devam edecek.

Uludağ için özel ekip

Türkiye’de kış turizminin önemli noktalarından biri olan Bursa Uludağ’da sezonun açılmasıyla birlikte saha ekiplerinin de nöbeti başladı. 30 kilometrelik enerji hattı ve yaklaşık 10 MW enerji yükü bulunan Beyaz Cennet’te nöbet tutan ekipler, araç ulaşımına uygun olmayan hatlara yaya ilerleyerek müdahale ediyor.