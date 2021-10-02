YIL-MEK yeni kursiyerleri ağırlamak için gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) yeni dönem kursiyerlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen YIL-MEK’in 80 branş ile ekim ayının ikinci haftasında eğitimleri başlıyor. ‘Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın açıldığı günden bu yana her geçen gün büyüyen, gelişen bir ağ olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “’Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi’, ‘Müzik Eğitimleri’, ‘Dil Eğitimleri’, ‘El Sanatları ve Hobi Eğitimleri’, ‘Kişisel Gelişim Eğitimleri’, ve ‘Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 80 branşta eğitim verdiğimiz YIL-MEK, her dönem hemşehrilerimiz tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Bizler de onların bu yoğun talebini karşılayabilmek için yeni merkezler kurmaya ve yeni branşlarda eğitimler sunmaya gayret gösteriyoruz. YIL-MEK, sanat ya da meslek öğrenilen bir merkez olmanın yanı sıra Yıldırımlı vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, kendileri için artı değer sağlayabildiği bir mekân. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak, 16 yıldır YIL-MEK’ten binlerce insanımızı mezun ettik. ‘Ahşap Oymacılığı’, ‘Çini’, ‘Ebru’, ‘Bağlama’, ‘Gitar’, ‘Almanca’, ‘Arapça’, ‘Grafik Animasyon’ gibi birçok alanda kimi kursiyerlerimizi iş sahibi yaparken kimilerine de hobi kazandırdık. YIL-MEK’i önemsiyor ve bütün hemşehrilerimin kendilerini geliştirebileceği bir alan olması hasebiyle bu ailenin bir parçası olmasını diliyorum. YIL-MEK’te 16 yıl içinde 80 branşta, 100 bini aşkın kişiye hizmet verdik. Yeni eğitim döneminde de binlerce vatandaşımıza ulaşacağız” ifadelerini kullandı.