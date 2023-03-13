Yeter ki çocuklar mutlu olsun

Bursa Yenişehir Belediyesi, depremzede çocukların eğlenebilmesi için ücretsiz sirk düzenledi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen sirk gösterisinde depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi.

Depremzede çocuklara çeşitli oyuncaklar veren Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, asrın felaketinin yaralarını sarmak için herkesin canla başla çalıştığını ifade etti. Tek isteklerinin çocukların gülmesi olduğunu belirten başkan Aydın, "Sevgiyle iyileşiyor, kucaklaşarak güçleniyor, el ele veriyor; tek yürek oluyoruz. Deprem felaketi sonrası Türkiye olarak tek yumruk olduk ve yaraların hep birlikte sarılması için hepimiz canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgesinden ilçemize gelen ve bizim misafirimiz olan ailelerimizin çocuklarını bir nebze olsun diye mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.