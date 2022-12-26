Yeşim’e enerji verimliliği ödülü

Yeşim-Almaxtex Tekstil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödüllerinde “Enerji verimliliği” kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde 8 kategoride en verimli proje geliştiren toplam 24 işletme ve kurum belli oldu. Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla organize edilen yarışmanın ödül töreni, 23 Aralık’ta Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Bakan Varank’ın yanı sıra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, protokol üyeleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl 55 ilden 593 proje ile en yüksek rakamlara ulaştıklarını belirterek, “Ne mutlu ki 8’incisini düzenlediğimiz yarışmamızda bu rakamlar şimdiye kadar geldiğimiz en yüksek seviyeyi gösteriyor. Otomotivden savunmaya, gıdadan tekstile farklı sektörlerde geri dönüşüm, enerji verimliliği, temiz üretim, yüksek verimli ve hassasiyetli cihaz geliştirme, süreç iyileştirme konularında ilham verici projeler geldi.” dedi.

Törenin açılış konuşmalarının ardından Bakan Varank, dereceye giren işletmelere ödüllerini verdi. Organizasyonda, Almaxtex Tekstil San. ve Tic. A.Ş. enerji verimliliği kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Almaxtex Tekstil Makine Enerji Müdürü İbrahim Sezgin, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı. Törende; Almaxtex Tekstil Boyahane Elektrik Bakım Şefi Erkan Aydın, Elektrik-Elektronik Bakım Şefi Yalçın Tekcan ve Kumaş Operasyonel Mükemmellik Grup Lideri Cansu Yılmaz da hazır bulundu.

Almaxtex Tekstil Makine Enerji Müdürü İbrahim Sezgin, uzun zamandır yürüttükleri verimlilik çalışmalarının böyle büyük bir platformda karşılık bulmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sezgin, Yeşim Grup çatısı altında Bursa’da faaliyet gösteren Almaxtex Tekstil’in enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğinin altını çizerek Grup’un diğer lokasyonlarındaki üretim tesisleri için de verimlilik çalışmalarına odaklandıklarını belirtti.