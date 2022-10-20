Yeşim-Doca Koşu Takımı bağışta ilk sırada

Yeşim Showroom Bölümünde organize edilen törene Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Co CEO’su Selim Şankaya, Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Doca Pakkens Tekstil Genel Müdürü Mustafa Demiralay, TEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Ali Neyzi ve TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan’ın yanı sıra Yeşim - Doca Koşu Takımı üyeleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Dilek Cesur, Yeşim - Doca Pakkens koşu takımının başarılarıyla ilgili bilgi vererek; “Yeşim ve Doca Pakkens, 20 kişilik koşu takımı ile toplam 127 bin 868 TL toplayarak Ekeer I Run’da en çok bağış toplayan koşu takımı oldu. Yeşim, en çok bağış toplayan ikinci kurum, Doca Pakkens ise en çok bağış toplayan beşinci kurum oldu. ‘Ritmini yakala’ mottosuyla gerçekleşen koşuda TEV Şükrü Şankaya Eğitim Burs Fonu için koşan kurumlar arasında ise Yeşim Grup birinci, Doca Pakkens ikinci sırada yer aldı. Ayrıca koşuda en fazla bağış toplayan Serpil Soykan bizim sporcumuz. Bu sonuçlar hepimizi çok gururlandırdı. TEV ile Yeşim Grup arasında uzun yıllardır süren bir iş birliği var zaten. Kurucumuz rahmetli Şükrü Bey’in eğitime verdiği önemi onun adıyla Şükrü Şankaya Eğitim Burs Fonu üzerinden yaşatmaya ve genç kızlarımızın eğitimine destek olmaya devam ediyoruz. Koşudaki başarınızdan ve gayretinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

Başlattıkları kampanyanın çok değerli olduğunun altını çizen Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, kurum olarak böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içinde olmanın kendisini gururlandırdığını söyleyerek projeye katılan bütün koşucuları tebrik etti. Şankaya’nın ardından söz alan Doca Pakkens Genel Müdürü Mustafa Demiralay ise “Ben, iyilik peşinde koşacağımızı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Yeşim ile beraber iki kurum, tek takım olacağımızı öğrendiğimde ise ayrı bir heyecan duydum. Ne mutlu ki güzel bir iş birliğine imza atarak önemli bir başarı elde ettik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Kampanyada koşan sporcular arasında ve Yeşim Koşu Takımı adına en çok bağış toplayan Serpil Soykan, Filiz Ateş Alyanak ve Canan Küçük’le birlikte Doca Pakkens Koşu Takımı adına en çok bağış toplayan Pınar Acar Övet, Hakkı Şenkeser ve Yasemin Kuzucu plaketlerini Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya’nın elinden aldı.

Koşuya katılan tüm koşuculara TEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Ali Neyzi ve TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan tarafından madalya ve sertifika takdim edildi.

TEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Ali Neyzi de tören sonunda Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya’ya ve Doca Pakkens Tekstil Genel Müdürü Mustafa Demiralay’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Doca Pakkens Tekstil Boyahane, Yalın Üretim ve ERP Proje Yöneticisi Hakkı Şenkeser de Şankaya’ya koşu forması hediye etti. Tören sonunda günün anısına pasta kesildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.