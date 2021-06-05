Yeşil tarife GES’lerin yaygınlığını arttıracak

1 Haziran’da başlayan Yeşil Tarife döneminin temiz bir gelecek için çok önemli olduğunu belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) daha da yaygınlaşacağını söyledi.

TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Dünya Çevre Günü kapsamında Yeşil Tarife ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında konuştu. Elektrik tüketiminde 1 Haziran itibariyle başlayan ‘Yeşil Tarife’ döneminin Türkiye’nin temiz bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümesinde atılan önemli bir adım olduğunu kaydeden Şahintaş, “Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımları, bu hamleyle birlikte daha da artacak” değerlendirmesini yaptı.

Yeşil Tarife’nin yenilenebilir enerji piyasası açısından önemli bir değişim kaydedilmesine imkân sağlayacağını vurgulayan İbrahim Şahintaş, “Yeşil Tarife döneminin başlamasıyla tüketiciler, çevreci üretimi doğrudan destekleyerek üretim şekline karar veren mekanizma konumuna gelmiş oldu. Çevre hassasiyeti olan konutlar, genelde bu tarifeye rağbet edecek. Aynı zamanda restoran, otel ve kafe gibi büyük işletmeler de Yeşil Tarife’yi tercih ederek çevre hassasiyeti bulunan müşterilerin ilgisini çekecek. Bilinçli tüketiciler, yeşil enerji kullanan restoranları veya kafeleri tercih etmeye başlayacak. Yatırımcılar ise tüketici talebine göre yatırımlarını yenilenebilir enerjiye yaparak daha çok tüketiciye hizmet vermeyi amaçlayacak. Görevli tedarik şirketlerine ek olarak serbest tedarikçilerin de bu ayrımı kullanıcılarına sunmasıyla birlikte ülkemizde de büyük gelişim kaydedilmesi bekleniyor” diye konuştu.

Şimdi sıra, ihracat devi olmada

Yenilenebilir enerji konusundaki adımların hem bireysel, hem de ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizen Şahintaş, “Çevre sorunları giderek büyüyor ve hepimiz dünyaya verdiğimiz zararın geri dönülemeyecek boyutlara ulaşma tehlikesiyle yüzleşiyoruz. Hal böyleyken, enerji üretiminde kullanılan çevreci yöntemler giderek çeşitleniyor ve tüketiciler bu konuda bilinçleniyor. Faaliyet gösterdiğimiz elektrik üretiminde kullanılan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) alanında da büyük bir ilgi ve talep olduğunu görüyoruz. Çevreyi koruyan, kaynağı sınırsız ve temiz üretim yapan GES’lere yönelik talebin, Yeşil Tarife ile daha da artacağını düşünüyoruz. Doğayı korurken üretimde kâr sağlamak, hatta bunu bir yatırım aracı olarak değerlendirmek, herkes için izlenebilecek en doğru yol. Bu yolda vatandaşlarımızı ve üreticileri bilinçlendirmek, temel amaçlarımız arasında. Ülkemiz, jeopolitik konumunun avantajını kullanarak, yenilenebilir enerji konusunda her geçen gün bir adım ileriye götürdüğü projelerle bu konuda ihracat devi olabilecek potansiyelde” dedi.