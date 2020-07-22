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Yerli ve millî palet üreticileri Konya’da bir araya geldi

TÜRKİYE'DEKİ İLK 'YERLİ VE MİLLİ' AHŞAP PALET TR-PAL'İN İMAL ETME YETKİSİNE SAHİP OLAN TÜM AHŞAP PALET ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (PALDER) ÜYELERİ KONYA’DA BİR ARAYA GELDİLER. TOPLANTIYA AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KONYA MİLLETVEKİLİ LEYLA ŞAHİN USTA DA KATILDI.

BURSA 22.07.2020, 16:36
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Yerli ve millî palet üreticileri Konya’da bir araya geldi

Türkiye’deki ilk ’Yerli ve milli’ ahşap palet TR-PAL’in imal etme yetkisine sahip olan Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği (PALDER) üyeleri Konya’da bir araya geldiler. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da katıldı.

Konya’da bir otelde yapılan toplantıya Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretim yapan 30 dolayında ahşap palet üretici katıldı. Toplantıda konuşan PALDER Başkanı Hikmet Yörür, Türkiye’de önemli bir ihtiyaç olan ilk yerli ve milli ahşap paletin, TR-PAL markası ile üretilmeye başladığını söyledi. TR-PAL’i sadece PALDER’den lisans alan firmaların üretme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Hikmet Yörür, dünya standartlarında ’yerli ve milli’ bir ahşap palet markasını ve üretim organizasyonu ortaya çıkartmak için yaptıkları çalışmaları olumlu sonuçlandırdıklarını ve talep eden firmalardan şartları uygun olanlara üretim için lisans vermeye başladıklarını ifade etti.

Hikmet Yörür, dünyada Türkiye’nin başlattığı kalkınma hamlesinden rahatsız olan çıkar çevrelerinin, “Türkler yapamaz” algısı oluşturmak için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Söz konusu çevrelerin, bu algı operasyonlarına Türkiye içinden de destek bulmalarını üzüntü ile gördüklerini ifade eden Yörür, “Yıllardır kafalarımıza özenle yerleştirilmeye çalışan ve artık kurtulmamız gereken bir zihniyetin bilinçli olarak yürüttüğü karalama kampanyası, esas itibari ile ülkemizin emperyalizme koşulsuz olarak teslim olmasını amaçlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerli ve milli üretim hamlesi içindedir. ‘Artık yerli bir otomobil markamız bile var, ahşap paletimiz neden Yerli ve Milli olmasın?’ diyerek yola çıktık. Yalnız olmadığımızı bize inanan dostlarımızın olduğunu burada gördüğüm için çok mutluyum" dedi.

Yerli ve Milli ahşap palet olan TR-PAL’in Türkiye’de ve dünyadageniş bir pazar bulması için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Hikmet Yörür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyi ile yerli ve milli olan bu paletlerin yaygınlaşması kaynaklarımızın ülke içinde kalmasına yol açacak. Aynı zamanda yerli üreteciler bu paletleri üreterek daha çok kazanç elde edecekler. Müşterilerimiz ise daha az ödeme yapacaklar. Çünkü yurt dışına lisans ödemek zorunda olmadığımız için fiyatımız uygun, kalitemiz ise dünya standartlarındadır.”

PALDER Yönetim Kurulu üyesi Nurettin Kağnıcı’da, tüm dünyada geçerli yerli ve milli bir ahşap palet markası oluşturmak için Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) başvurduklarını, bu başvuru sonrasında TSE’nin, tüm dünyada geçerli 7 farklı ölçüyü kapsayan ahşap palet sınıflandırma standardı/kriteri oluşturulduğunu söyledi. PALDER Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücel’de TR-PAL’in hem Türkiye’de hem dünyada yaygınlaşmasını istediklerini söyledi. Yücel, “Ülkemizde üretimin artması ve iş hacmini üst seviyelerde tutmak için güç birliğine ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek çok başarılı işler yapabiliriz" dedi.

“Yerli ve millî olanı destekliyoruz”

Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta yerli ve milli ahşap palet üretilmesini takdirle karşıladıklarını söyledi. AK Parti’nin, yerli ve milli üretimi her zaman desteklediğini vurgulayan Leyla Şahin Usta, “Türkiye’nin en büyük gücü, müteşebbisleri ve insan kaynaklarıdır. Biz, ‘İnanç varsa imkân da vardır’ anlayışına sahip bir Milletiz. Ahşap aletler lojistik sektörünün en önemli halkası olduğu için Yerli ve Milli olarak üretilmesini çok önemsiyoruz. Sizlere bu üretim sırasında her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

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