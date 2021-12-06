Yerli boru bükme makinesi ile dünyanın dikkatini çektiler

Liv Makine, elle program yazmaya son veren 5 eksen malafalı CNC-42-5A-4S boru bükme makinesiyle dikkat çekti.

NC, CNC ve çift kafa olmak üzere makineler ürettiklerini belirten Liv Makine yetkilisi Serdar Livkebabcı, "Avrupa’dan Afrikaya’ya kadar dünyanın birçok ülkesinde makinelerimiz tercih ediliyor. Bursa Makine Teknolojileri Fuarı’nda Senegal’e dahi makine sattık. Özellikle 5 eksen CNC boru bükme makinemiz fuarda büyük ilgi gördü. Makinelerimiz hayatın birçok alanında kullanılan eşyaların yapımında kullanılabiliyor. Mobilya üretiminden otomotive birçok sektörde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge çalışmalarına yaptığı yatırımlarla 40 yılı aşkın tecrübesi ile Avrupa standartlarında yeni makineler üretmeyi başaran Liv Makine, 5 eksen malafalı CNC-42-5A-4S boru bükme makinesiyle üreticilerin işini kolaylaştırdığını belirten Livkebabcı, "Üretici odaklı bir makineyi portföyümüze kazandırdık. Elle program yazma işine son verdik. Bu komutları herkes elle yazıyor. Artık step dosyası ile makineye program yüklenebiliyor. Yapılacak ürünü bilgisayar ortamında tasarladıktan sonra makinenin belleğine yükleyerek, 3 boyutlu çizimleri ürüne dönüştürebilirsiniz. Bu çok büyük kolaylık. Hem zaman, hem de üretim açısından büyük fayda sağlıyor. Servo kontrollü büküm, ilerleme, döndürme ve ölçülendirme sistemi makinemizde mevcut. Aynı anda 3 kalıp bağlanabilmektedir. En üstteki kalıp ile rolling (geniş radius büküm) yapabilmektedir. Windows tabanlı çalışmaktadır . 4 farklı servo motor ile hassas çalışma imkânı sunduğumuz gibi, birden çok dil seçeneği, otomatik boru boyu hesaplama gibi birçok farklı yenilikçi özelliği bu makinemizde bulabilirler” dedi.

Liv Makina’nın çözüm ortağı olduğu sektörlere de değinen Livkebabcı, “Otomotiv, beyaz eşya, mobilya imalatçılarının sıklıkla tercih ettiği makinelerimiz mevcut. Bu sektörlerin yanı sıra, sanayi, tesisat boruları, havacılık, tarım, hayvancılık, ısıtma-soğutma sistemleri, mobilya, inşaat, beyaz eşya, temizlik, gemicilik, fitnes ve birçok alanda ve sektörde üretim yapan tüm firmaların ihtiyaçlarına uygun makine çeşitliliğimiz mevcut” şeklinde konuştu.