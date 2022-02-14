Yerel zincir marketler, KDV indirimini yansıtmaya başladı

Temel gıdada KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından yerel market zincirlerinin üzerine düşeni yapmaya başladığını belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, sektör paydaşlarını da katkı sağlamaya davet etti.

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi kararının, iç ticareti canlandıracağını belirterek “Bu süreçte sektörel paydaşlarımızı da bu seferberliği desteklemeleri için katkı sunmaya davet ediyoruz” dedi.

Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı alınan her tedbirin uygulanması gerektiğini dile getiren Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi müjdesini, memnuniyetle karşıladık. Bursa PERDER olarak, döviz kurlarının yeniden dengelenmesiyle birlikte indirim seferberliği konusunda bizler de bir adım atarak örnek bir tavır sergilemiştik. KDV oranındaki bu düşüş ile birlikte, temel gıda ürünlerinde tekrar indirim uygulamasını hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın, sektörel olarak da ek indirimler yapılması çağrısı üzerine, temel gıda ürünlerinde indirimleri 14 Şubat itibariyle hayata geçirmeye başladık. Her zaman olduğu gibi fahiş fiyat karşısında duruşumuzu koruyarak, halkımıza ve kentimize ekonomik değer katacak hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Paydaşlarımızı seferberliğe davet ediyoruz"

Yerel zincir marketlerin istihdama önemli katkılar sunmalarının yanı sıra milli değerlere sahip çıktığını da kaydeden Kılıç, “Vatandaşımızın alım gücünü olumlu etkileyecek bu kararın yansımalarını da raflarımızda kısa sürede görmeye başladık. KDV oranının yüzde 8’den 1’e düşürülmesi noktasında ivedilikle adım atarken üyelerimizin de bu kapsamda düzenleme gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Diğer taraftan üretim ve işletme maliyetleri üzerindeki yeni kamu destekleriyle beraber ticaretin ve iç tüketimin daha da canlanabileceğini görmekteyiz. Bu vesileyle de halkımıza destek için hazırlanan, kentimizde ve ülke ekonomimizde iç ticaretin hareketleneceği bu kararın hayırlara vesile olması temenni ediyorum. Bu süreçte sektörel paydaşlarımızı da bu seferberliği desteklemeleri için katkı sunmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.