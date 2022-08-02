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Yenişehir’e hayvan giriş çıkışları yasaklandı
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan hayvan pazarı, küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı kapatıldı.
BURSA 02.08.2022, 23:00
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan hayvan pazarı, küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı kapatıldı.
Yenişehir’de küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı ilçeye hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, hayvan pazarı kapatıldı. Hayvancılığı ile Türkiye’nin önemli ilçelerinden birisi olan Yenişehir’de bulunan hayvan pazarı ilçede küçükbaş hayvanlarda görülen şap ve çiçek hastalığından dolayı tedbir amaçlı 21 gün kapatıldı. Karantinaya alınan ilçede hayvan giriş ve çıkışları hastalık ortadan kalkana kadar yasaklandı.