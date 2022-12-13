Yenişehir’de restore edilen tarihi ev müze olacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde belediye tarafından restore edilen tarihi evlerin müze olması planlanıyor.

Yenişehir’de yapılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Saat kulesi ile başlayan çalışmalar çerçevesinde, 3 tarihi evin restore edilmesinin ardından, dördüncü tarihi evin restorasyonu başladı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, tarihi evi müze yapacaklarını açıkladı.

İlçenin simgesi haline gelen saat kulesi, belediyenin yenileme çalışmaları neticesinde restore edilmişti. Ardından restore edilen 3 tarihi ev, kent sakinleri tarafından büyük beğeni topladı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, restorasyon çalışmalarının bittiği tarihi evin müze olması için çalıştıklarını söyledi.

Tarihi ev müze olacak

Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından, eserleri korumanın önemini vurgulayan Başkan Aydın, “Onarmak önemli. Bu eserlere sahip çıkmak lazım. Bu evlerin restorasyonları bitince ilçemize bir müze kazandırmak istiyoruz. Tarımla, geçmişte kullanılan eşyaların sergileneceği bir kent müzesi yapmayı düşünüyoruz. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, kendilerinde bazı tarihi eşyalar olduğunu, bir müze olduğu zaman buraya verebileceklerini belirttiler. Bunları değerlendireceğiz. İlçemize gelen insanlar geçmişte kullanılan eşyaları görme şansını da elde edecekler. Bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Restorasyonunu yaptığımız eve halk arasında boyasından dolayı ‘Mor ev’ deniliyor. Bu evleri kamulaştırdık. Tapuları artık belediyeye ait. Bu evleri artık sosyal etkinlik alanı olarak da kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

En büyük destek valilikten

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “İsmi Yenişehir ama Osmanlı’nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu için tarihe önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde şu anda 4. evimizi restore ediyoruz. 3 tanesi bitti. Çeşitli yerlerden destek alıyoruz ama restorasyon noktasında en büyük destek Valiliğimizden geliyor. Valimiz Yakup Canbolat’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha önce de valilikten aldığımız bütçeyle, ilçemizin sembolü haline gelen saat kulesinin restorasyonunu yapmıştık. Sosyal medyada paylaşıldı, ulusal medyaya yansıdı. Bir leylek yuvasından dolayı ihalenin 3 ay ertelenmesini sağladık” şeklinde konuştu.

Sinanpaşa Külliyesi, vatandaşın hizmetinde

Sinanpaşa Külliyesini vatandaşın hizmetine açtıklarını belirten Aydın, “Bu mekanın vermiş olduğu duygusal bir güzellik var. Sinanpaşa Külliyesi, hem medresesi hem camisiyle birlikte temizleyip vatandaşın hizmetine sunduk. Şu anda buradaki Halk Eğitim Merkezi, Yenişehir Belediyesi’nin kadın girişimcilere, öğrencilere yönelik kursları devam ediyor. Bizim "el emeği göz nuru" dediğimiz kadınların yapmış olduğu hediyelik eşyalar burada satılıyor. Belediye olarak biz herhangi bir gelir elde etmiyoruz” dedi.