Yenişehir’de kişi başına düşen yeşil alan yüzde 50 arttı

Bursa Yenişehir Belediyesi ilçede bulunan yeşil alanları kişi başına yüzde 50 arttırarak yeşil alanları koruma altına alıyor.

‘Bugüne Nefes, Yarınlara Umut Oluyoruz’ sloganı ile yola çıkılan Yenişehir’de 3 yılda yeni 68.403 m2 yeşil alan Kazandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “İlçemize 2019-2022 Yılları Arasında 68.403 m2 Yeşil Alan Kazandırdık. Kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 50 kat artırdık. 2019 – 2022 yılları arasında 26 yeni park yaptık. 71 Mahallemizde ki mevcut parkların oyun gruplarını yeniledik. Bugüne Nefes, Yarınlara Umut Oluyoruz sloganıyla bu alanları daha da çoğaltmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.