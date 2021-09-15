Yenişehir’de her şey yüz yüze eğitim için

Yenişehir Belediyesi, ilçedeki 32 eğitim kurumunda görevli 700’e yakın öğretmen ile 9 bine yakın öğrenciye kolonya ve maske seti dağıttı.

Salgın şartlarında bütün okulların hijyenine önem verdiklerini anlatan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, iki çocuk babası bir veli olarak, uzaktan eğitimin neden olduğu sıkıntıyı ailece yaşadıklarını hatırlatarak, "Şimdi yeni bir ders yılının başındayız ve salgın hala etkisini göstermeye devam ediyor. Öncelikle bütün öğretmen ve velilerimize başarı ve sağlık dolu bir eğitim yılı diliyorum. Bir veli, bir baba olarak hayatın yeniden normale dönmesini özellikle de yüz yüze eğitimin devam etmesini istiyorum. Çünkü gördük ki yüz yüze eğitim, sosyalleşmenin gerçekleşmesinde, çocuklarımızın kişilik ve kimliklerinin oluşumunda, sosyal ve duygusal zekalarının ve yetkinliklerinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor” dedi.

Bu nedenle yerel yönetim olarak bütün öğrenci ve öğretmenlere iki maske ile kolonyadan oluşan set dağıtma kararı aldıklarını belirten Başkan Aydın, çocuklara fiziki mesafe, maske kullanımı ve hijyen konusuna dikkat etmeleri çağrısı yaptı. Hijyen setinin dağıtımı sırasında Milli Eğitim yetkilileriyle de görüşen Başkan Aydın, ihtiyaç duyulan okulların temizliğine belediye olarak gereken desteği vermeye devam edeceklerini de yineledi.