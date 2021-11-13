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Yenişehir’de Cumhur İttifakından gövde gösterisi

Yenişehir MHP ve AK Parti İlçe Teşkilatları, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Geniş katılımlı toplantıda bir araya gelen iki partinin temsilcileri, “Cumhur İttifakı, Türkiye’nin ve Yenişehir’in ufuk bayrağıdır, 2023 Lider ülke Türkiye hedefinin adresidir” açıklaması yaptı.

BURSA 13.11.2021, 14:10
Yenişehir’de Cumhur İttifakından gövde gösterisi

Yenişehir MHP ve AK Parti İlçe Teşkilatları, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Geniş katılımlı toplantıda bir araya gelen iki partinin temsilcileri, “Cumhur İttifakı, Türkiye’nin ve Yenişehir’in ufuk bayrağıdır, 2023 Lider ülke Türkiye hedefinin adresidir” açıklaması yaptı.

Yenişehir MHP ve AK Parti İlçe Teşkilatları, Belediye Başkanı Davut Aydın’ın Sinanpaşa Külliyesi’nde düzenlediği toplantıda buluştu. Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, her iki partinin belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe Kadın Kolları Başkanı Nurdan Titiz, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Çalışkan, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Çekil ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Salim Örs’ün yanı sıra MHP ve AK Parti İlçe yöneticilerinin tam kadro katıldığı toplantıda, Cumhur İttifakı’na duyulan güvene vurgu yapıldı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Cumhur İttifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. Cumhur İttifakı çevresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem de kapımız örtüktür. Cumhur İttifakı’na özenle ve önemle sahip çıkıyor, ilçemizin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu da “2023 yılı ülkemiz, Yenişehirimiz ve milletimiz açısından tarihi önemli bir yol olacaktır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’te AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışıyor, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmenin çabasını veriyoruz” diye konuştu.

Bağımsızlık vurgusu

“Parti olarak sadece 2023 değil, 2053 ve 2071 vizyonumuzu da milletimizle paylaşıyoruz” diyen MHP İlçe Başkanı Arif Eren de şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Türkiye sevgisinden esasen mahrum olan defolu siyaset akım ve ekolleri yangına adeta körükle giderken, Cumhur İttifakı güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye hedefine yol almaktadır.”

Bu arada, toplantının basına kapalı olarak yapılan bölümünde İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı’nın toplantısının önemine vurgu yapılırken, Yenişehir’e yönelik yerel ve genel bütçe ile planlanan yatırımlarının son durumu da masaya yatırıldı.

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