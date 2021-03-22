Yenişehir yeşillenecek

Yenişehir Orman İşletme Şefliği’nce okul ve köylere, uygun yerlere dikilmesi maksadıyla bedelsiz fidan dağıtılıyor.

Şehit Yunus Bal Ortaokulu’na 37 adet, Akçeşme İlköğretim Okulu’na 6 adet, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 12 adet, Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 12, Karacaali Köyü’ne 110 adet, Kavaklı Köyü’ne 90 adet, Dereköy’e 50 adet, Barcın Köyü’ne 110 adet, Fethiye Köyü’ne 55 adet, Demirboğa Köyü’ne 110 adet, Burcun köyüne 40 adet, Süleymaniye köyüne 170 adet, Karaköy’e 110 adet, Söylemiş köyüne 190 adet fidan teslim edildi. Çınar, dışbudak, akçaağaç, erguvan, ıhlamur ve leylandi fidanları köylerde meydan, cami ve mezarlıklara, okullarda ise bahçelere dikilmeye başlandı.

Şehit Yunus Bal Ortaokulu’na teslim edilen 37 adet leylandi fidanı da toprakla buluştu. Fidan dikimine katılan Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, "Diğer okullarımız gibi bu okulumuzun bahçesi de, gölgesinde çocukların oynadığı, kuşların ötüştüğü ağaçlarla kaplı bir bahçe olacak. Okul bahçeleri, dikilen fidanlarla şimdiden güzelleşti. Bu anlamlı çalışmadan ötürü okul idaremize, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yenişehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışma başlatan İlçe Orman İşletme Şefliği, talepte bulunan okul ve köylere bedelsiz fidan dağıtımı yapıyor.