Yenişehir Ticaret Borsası seçime gidiyor

Bursa Yenişehir Ticaret Borsa’nın 5 Ekim tarihinde yapılacak olan seçimlerinde Ahmet Aydın’da aday olduğunu açıkladı.

Yenişehir Ticaret Borsası Başkan adayı işadamı Ahmet Aydın, “Öncelikle bugüne kadar borsamıza kurulduğu andan itibaren emek veren tüm çalışma arkadaşlarımız ile başkanlarımıza teşekkür ederim. Yenişehir Ticaret Borsası kurulduğu günden itibaren üyelere en iyi hizmeti sunmak onların haklarını savunmak için canla başla mücadele etmiştir. Bundan sonraki dönemde arkadaşlarımız ile üyelerimizin desteği ile göreve gelirsek başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak için bu önemli göreve talip olduk” diye konuştu.

Hiçbir zaman için koltuk sevdalısı olmadıklarını belirten Aydın, "Borsanın toplantılarını hep birlikte yaparız. Birlik ve beraberlik içinde yürütürüz. Bu seçiminde birlik beraberlik içinde gececiğinden şüphem yok. İsimler gelip geçicidir. Kalıcı olan kurumlardır. Arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler sonunda bu onurlu göreve talip olmaya karar verdik. Sonuçlar ne olursa her zaman bizlere ihtiyaç duyulduğunda göreve hazırız. Yapılacak seçimlerin üyelerimize, odamıza, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.