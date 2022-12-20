Yenişehir Biberi’ne de tescil belgesi

Bursa’ya özgü değerleri markalaştırarak kent ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Yenişehir Biberi için de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı. Yenişehir Biberi ile birlikte Bursa’nın Coğrafi İşaret Tescil Belgeli değeri de 24’e çıkmış oldu.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, HAGEL ve Tarım A.Ş. aracılığıyla kaliteli tohumluk temininden yüksek verimli hayvan ırklarının çiftçilere dağıtılmasına, üretim kalitesinin artırılmasından ürünlere uluslararası pazar bulunmasına kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerinin markalaşmasına da büyük önem veriyor. Daha önce Tarım A.Ş. aracılığıyla BlackBursa markasıyla siyah inciri tescilleyen Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Biberi, Bursa Kestanesi ve Keles Kirazı ile ilgili başlattığı coğrafi işaret alma çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Yenişehir Biberi’ne Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tescil belgesini Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı ikinci oturumunda Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’a teslim etti.

Yeni ürünler yolda

Bursa’nın tarımsal alanda marka değerinin yükseltilmesi için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu hedefle, Yenişehir Biberi, Bursa Kestanesi ve Keles Kirazı ile ilgili coğrafi işaret alma projeleri başlatılmıştı. Bugün ise sürdürülen bu çalışmaların çıktılarını almaya başladığımız önemli bir anı yaşıyoruz. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca ‘Yenişehir Biberi’ne Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. Hayırlı olmasını diliyorum. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’mız ‘tarımsal ürünlerin marka değerini artıracak’ çalışmalara 2023’te de devam edecek. Çörek Otu, Mahmudiye Çileği ve Konaklı Kavununa da tescil belgesi almak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da Yenişehir’de ilk kez bir ürüne tescil belgesi alındığını belirterek, “Biberin Yenişehir’de üretildiğini tescil ettirmiş olduk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

24 tescilli ürün

Ürünlerin markalaşması, dünyaya tanıtılmaları, kalitelerinin yükseltilmesi ve dünya piyasalarında yer almalarının sağlanması açısından coğrafi işaret tescil belgelerinin alınması son derece önem taşıyor. Dünya genelinde coğrafi işaret tescilli ürünler milyarlarca dolarlık pazar payına sahip olurken, Bursa’nın Coğrafi İşaret ve Tescil Belgeli ürün sayısı 24’e ulaştı. Bursa Bıçağı, cantık, cevizli lokum, döner kebabı, kestane şekeri, pideli köfte, siyah incir, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa İpeği, şeftali, Gemlik Atı, Gemlik Zeytini, Gürsu Deveci Armudu, Hasanağa Enginarı, Karacabey Soğanı, Mustafakemalpaşa Tatlısı, Müşküle İğne Oyası, Orhangazi Gedelek Turşusu, İnegöl Köfte, Müşküle Üzümü, İznik Çinisi ve Yenişehir Biberi, coğrafi işaret tescilli ürünler arasına girdi.